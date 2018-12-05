Анджелина Джоли рассказала детям о сексуальном насилии

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что проблема сексуального насилия касается всех полов. Она не боится открыто разговаривать со своими детьми на столь важную и актуальную тему.

Звезда утверждает, что всех жертв сексуального насилия преследует клеймо позора. "Тема сексуального насилия все еще считается запретной. С пострадавшими женщинами и мужчинами, детьми, рожденными от насильников, обращаются так, как будто они сами виноваты в преступлении. Их отвергают окружающие, пока сами злоумышленники остаются безнаказанными", – поделилась Анджелина. Она считает, что ситуация "должна поменяться" и избавление от предрассудков должно стать важным шагом вперед.

Джоли регулярно принимает участие в гуманитарных миссиях по всему миру. Но актриса уверена, что решение проблемы начинается с собственного дома. Она не боится разговаривать с детьми на эту тему. "Я не просто говорю с дочерьми. Я говорю с ними и их братьями", – сообщила она.

Звезда добавила, что "это не только женская проблема", над ее решением должны "совместно работать женщины и мужчины". По мнению Анджелины, людям, которые совершают подобные преступления, "нужно напомнить о том, что значит быть настоящим мужчиной и состоять в здоровых отношениях с женщиной".

В ноябре Джоли выступила с речью на кинофестивале PSVI Film Festival, цель которого – повышение уровня осведомленности людей о сексуальном насилии в странах, где происходят вооруженные конфликты, а также призыв к борьбе с такими преступлениями. Она уверена, что для изменения законов и уничтожения предрассудков по отношению к жертвам сексуального насилия "потребуется много лет".