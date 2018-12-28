Заносчивая Джоли неожиданно врезала Трампу

Голливудская актриса рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Соединенных Штатов. Анджелина Джоли хочет поделиться своими политическими взглядами с окружающими.

Звезда побеседовала с журналистом "Би-би-си" Джорджем Уэббом о своей возможной политической карьере. Репортер напомнил, что в последнее время она стала активно заниматься проблемой беженцев. "Получается, вы движетесь в сторону политики?" – поинтересовался Уэбб.

"Если бы вы задали мне этот вопрос 20 лет назад, то я бы рассмеялась. А сейчас не знаю. Я всегда говорю, что буду в том месте, где нужна больше всего. Не знаю, смогу ли я стать политиком… У меня нет скелетов в шкафу, так что я открыта перед всеми. И я могу выдержать любой удар, – это хорошо", – поделилась Анджелина Джоли.

Актриса рассказала, что сейчас активно сотрудничает с организацией ООН. "Я делаю все, что в моих силах, чтобы изменить этот мир. Сейчас я помогаю людям, которые оказались в беде. Я знаю, что могу сделать много полезных вещей, которые не будут никак связаны с моим образом в СМИ", – добавила она.

В середине ноября Анджелина Джоли побывала на лондонском кинофестивале PSVI Film Festival, где выступила с речью о борьбе с насилием в странах, где происходят вооруженные конфликты. Она назвала такие жестокие преступления "важной международной проблемой". Актриса считает, что для изменения законов и уничтожения клейма позора, которое несут на себе все жертвы сексуального насилия, "потребуется очень много лет".