Мацуев отшлепал стонущего Корчевникова
Гостем очередного выпуска программы "Судьба человека" на телеканале "Россия" стал прославленный пианист Денис Мацуев. Он не только рассказал, как пробился из провинциального Иркутска на главные мировые сцены, но и похвастался необычным талантом. Оказывается, сибиряк Мацуев – отличный банщик. Он знает, что такое хороший пар и правильный веник.
Свои немузыкальные таланты он продемонстрировал прямо в студии, заставив ведущего передачи Бориса Корчевникова растянуться на белоснежном кожаном диване. "Первое движение – чтобы вас прогреть, абсолютно нежаркое", – пояснял свои действия Мацуев. А Корчевников лежал, млел, охал и стонал: "Ах, как хорошо, подбавь пару, давай еще!" И пианист вошел в раж под смех зрителей.
Денис Мацуев не раз рассказывал о своих увлечениях, называя среди них распитие сидра, прогулки в лесу, путешествия по Байкалу и, конечно, регулярные походы в настоящую русскую баню. "Когда приезжаю в Иркутск, друзья детства приходят на мои концерты, мы паримся вместе в бане", – рассказал пианист. И он всегда берется запаривать веники и охаживает ими знакомых.
А во время проведения его традиционного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале" у него есть оригинальная традиция: кто бы ни приехал из знаменитых гостей, сначала они идут в парную, а потом окунаются в Байкале. Температура там всего +8 градусов, но еще ни разу никто не заболел. Зато этот обряд очень сближает и раскрепощает людей.
Правда, поведение и стоны Корчевникова не всем пришлись по душе. "Не нравится, когда Борис иногда ведет себя как глупенький. Хотя, может быть, непосредственность и чувство юмора – это и хорошо. Может быть, это он просто играет. Не могу объяснить, но если бы он был моим родственником, мне, наверное, было бы немного неловко за него", – написал один из пользователей в комментарии к видео.
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