Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Вторник 11 декабря
Лента новостей
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:50
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
16:48
Украинские танки вошли в города Донбасса
16:45
Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
16:38
Водитель грузовика сбил омичку у перехода
16:22
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона
16:18
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
16:09
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
16:00
Так дешевле: отказавшийся платить алименты Глушаков пригрозил убить жену
15:44
Бритни Спирс шокировала нелепым видом
15:41
Под Ростовом на остановке нашли тело пенсионера
15:32
Зейналова публично унизила занявшегося делом Шаляпина
15:30
Володин: Россия должна стать пятой экономикой мира
15:15
Униженная Тюльпанова взвыла от новой подлости Кержакова
15:08
"Больной и вялый": почему Виторган не может удовлетворить ненасытную Собчак в постели
14:58
Звезда "Универа" победила рак и назвала зрителей быдлом (видео)
14:57
Экипаж ДПС подрался с водителем на трассе под Новосибирском
14:49
Стерхов Путина готовят к новому полету
14:47
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
14:42
В Госдуме подвели итоги 25 лет работы нижней палаты
14:40
Сообщили о массовом отравлении учеников в лицее "Воробьевы горы"
14:33
Переделанные мужики развлекли Грачевского
14:25
Первый канал "слил" неожиданные подробности "Голубого огонька"
14:09
На Украине раскрыли "российского шпиона"
13:58
Дерзкий Дудь возмутил онанизмом перед камерой
13:57
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
13:47
Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
13:43
"Вульгарщина!": Елизавета II получила удар в самое сердце
13:42
Вдова Гайдая попала в больницу после скандала с Варлей
13:36
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
13:28
Участница Spice Girls попала с тяжелыми травмами в больницу
13:21
Актрису Марину Александрову упрекнули в безвкусице
13:14
Сладострастной Волочковой строго запретили секс и алкоголь
13:08
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке
13:05
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
12:58
Путин приехал с букетом роз на прощание с Алексеевой
12:50
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
12:48
"Я изменил": бывший муж о расставании с Мариной Александровой
12:36
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
12:18
Ученые рассказали о "заразности" рака
12:15
Тяжелый Гафт обматерил Остроумову и пригрозил разводом
12:12
Костенко рассекретила лицо мнущей грудь дочери
12:08
Тата Блюменкранц из "Дома-2" показала нового возлюбленного
11:57
Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи
11:51
Тилль балует дочь Лободы
11:50
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
11:47
В России выбрали лучшего Деда Мороза
11:47
Украинцы набросились на красавицу Захарову
11:35
Меган Маркл придумали обидное прозвище во дворце
11:29
"Ну ты и шкура!": Нагиев обалдел от слов зарвавшегося Шнурова
10:58
Трамп всерьез задумался об уходе
10:49
Ксения Собчак заявила об уходе
10:45
"Вызовите скорую!": люди теряют сознание в давке в московском метро
10:42
Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон в слезах
10:32
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
10:17
Изуродованную звезду НТВ вышвырнули ночью из больницы
10:03
Барановскую схватил за грудь известный ведущий
09:50
Фанаты Алины Загитовой пожелали смерти Ирине Слуцкой
09:47
Мир в шоке от действий обезумевшего Порошенко
09:30
Новый удар: дочери Ларисы Гузеевой нужна операция
09:28
Ученые рассказали, как рост влияет на секс
09:18
Скандал с госпитализацией матери Ефремова получил неожиданный поворот
08:36
Путин обсудил с Меркель буйство пьющего Порошенко
22:00
Началась подготовка к обрушению Крымского моста
21:58
Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами
21:51
Седокова сообщила о преследовании перед Новым годом
21:48
Порошенко официально разорвал дружбу с Россией
21:40
В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на части
21:28
В Саратове найден мертвым известный бизнесмен
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
"Уши вянут": россиян взбесили дикие нападки на Путина
Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Не стихает волна народного возмущения, которая поднялась после демарша Софии Ротару. Певица отказалась приезжать на выступление в Москву из-за введенного на Украине военного положения. Чем это обернется для артистки в долгосрочной перспективе выяснили "Дни.ру".
прочитано 659 раз

"София Ротару была поставлена перед выбором. И сделала она его в пользу семьи и своего бизнеса. И каждый из нас мог попасть в подобную ситуацию. Ротару она живет на Украине, там ее корни, недвижимость и бизнес. И ничего удивительного в том, что она выбрала свое, родное. Но скажу одно: певица закрыла себе дорогу в Россию, тут у нее уже ничего не получится. И позже она пожалеет об этом", – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. 

ПО ТЕМЕ

И с Россией поссорилась, и Украине не угодила: Ротару затравили даже на родине

Престарелая Ротару решила умереть на сцене

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

Гадалка считает, что Ротару буквально рвут на части. Ведь жила она там, кормилась здесь. "Россияне ее не поймут, все же она Народная Артистка Советского Союза. Причем, любит и ценит ее именно то, старшее поколение. Певица своими руками проложила борозду, стала чужой. София Михайловна больше не сможет зарабатывать в России и давать концерты. Масштаб ее фигуры сойдет на нет. Впереди ее ждут лишь местечковые выступления у себя на родине. Позже она конечно будет приезжать в Россию с визитами, но былую славу будет только вспоминать с большим сожалением", – предрекла Абравитова.

Напомним, ранее София Ротару отменила запланированное в Москве выступление на концерте "Песня года". Это решение она приняла после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение, воспользовавшись собственной провокацией с военными кораблями в Керченском проливе.

У российской публики эта позиция не нашла понимания, ведь, уверены поклонники творчества певицы, артист всегда должен быть выше политических разборок. Примечательно, что не оценили широту жеста и украинцы, которые привычно стали искать какой-то подвох. На родине Софию Ротару разнесли за то, что она не отказалась от российских гастролей раньше а также заподозрили в недостаточном патриотизме.

12 декабря 2018, 00:06

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

Рудковская подарит Плющенко дочь
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
Таисия Повалий потерялась в Москве
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной

Говорят, актриса все время что-то просила у продюсера
Шоу-бизнес

"Ну ты и шкура!": Нагиев обалдел от слов зарвавшегося Шнурова

Шоумен отреагировал на действия артиста
Шоу-бизнес

"Вульгарщина!": Елизавета II получила удар в самое сердце

В Букингемском дворце возмущены поведением бунтарки
Культура

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона

Сериал преподнес зрителям сюрпризы

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель
Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru