Покупала журналы для взрослых: раскрыта странная причуда принцессы Дианы

Супруга принца Чарльза хотела, чтобы ее сыновья умели правильно общаться с женщинами. Для этого принцесса Диана просила своих слуг покупать Уильяму и Гарри журналы для взрослых.

Леди Ди сыграла важную роль в жизни своих детей. Благодаря ее урокам наследники смогли найти настоящую любовь. Для Гарри и Уильяма она всегда была озорной матерью, чья любовь и жизнерадостность мгновенно передавались окружающим. В документальном фильме один из бывших слуг королевской особы рассказал, как молодые Уильям и Гарри познакомились с женской анатомией.

Однажды принцесса Диана захотела, чтобы ее сыновья узнали больше о противоположном поле и обратилась за помощью к Полу Бюреллу. "Жена принца Чарльза думала, что мальчикам будет интересно увидеть женщин. Мне нужно было ходить в местное новостное агентство и покупать журналы для взрослых. Я относился к этому поручению равнодушно, потому что просто делал свою работу", – вспоминает он.

Леди Ди также давала любовные советы своим сыновьям. "Я мягко сказала им, что если ты нашел свою любовь, то важно не отпускать ее и заботиться о ней. И если тебе повезло, и этот человек любит тебя, ты должен защищать его", – поделилась принцесса Диана в интервью "Би-би-си" в 1995 году. На тот момент братьям было 13 и 11 лет, и они приняли слова матери близко к сердцу.

Принц Уильям стал встречаться с Кейт Миддлтон во время учебы в университете. "Когда я ее встретил, сразу понял, что в ней есть что-то особенное", – вспомнил он. Гарри познакомился с Меган Маркл на свидании вслепую в 2016 году. "Я был приятно удивлен, когда вошел в комнату и увидел ее. В тот момент я подумал: "Мне действительно стоит постараться и познакомиться с ней поближе", – рассказал он.