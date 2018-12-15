Стерве Джоли залепили хлесткую пощечину

Известный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" по поводу развода самой знаменитой голливудской пары – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Она осудила актрису за подлое отношение к экс-возлюбленному.

По мнению Миро, справедливо, что в процессе развода суд решил сделать общую опеку над детьми между звездными родителями. Блогер не понимает, чем до сих пор недовольна Джоли.

"Но вы не знаете или плохо знаете стерв. Ах, суд решил? Ну, так я покажу козу суду и своему бывшему – вот логика Джоли. Чтобы испортить отношения детей с бывшим мужем, Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Питт, якобы, был против усыновления", – высказалась Лена Миро. Для подроста, который жил во Вьетнаме, такая новость стала настоящим ударом.

"Как теперь Пакс будет относиться к отцу? Ну, лет до тридцати, пока не разберется, очень плохо. Зато Джоли хорошо – плюнула бывшему в морду, отомстила и показала, что, даже суд для нее – не преграда", – возмутилась блогер. Миро считает, что со стороны Джоли такое поведение "низко", "мерзко" и "гнусно". Она уверена, что Питт вовсе не был против усыновления.

В завершение Миро обратилась к мужчинам. Блогер призвала их быть внимательнее, заводя отношения и детей с неадекватными женщинами. "Будьте готовы к удару в спину. Они не остановятся перед подлостью, низостью, чтобы вам отомстить, даже в ущерб себе и своим детям", – заключила Лена Миро.