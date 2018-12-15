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Шоу-бизнес

Стерве Джоли залепили хлесткую пощечину

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Известный блогер Лена Миро высказалась в своем микроблоге в "ЖЖ" по поводу развода самой знаменитой голливудской пары – Анджелины Джоли и Брэда Питта. Она осудила актрису за подлое отношение к экс-возлюбленному.
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По мнению Миро, справедливо, что в процессе развода суд решил сделать общую опеку над детьми между звездными родителями. Блогер не понимает, чем до сих пор недовольна Джоли.

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"Но вы не знаете или плохо знаете стерв. Ах, суд решил? Ну, так я покажу козу суду и своему бывшему – вот логика Джоли. Чтобы испортить отношения детей с бывшим мужем, Джоли рассказала приемному сыну Паксу, что Питт, якобы, был против усыновления", – высказалась Лена Миро. Для подроста, который жил во Вьетнаме, такая новость стала настоящим ударом.

"Как теперь Пакс будет относиться к отцу? Ну, лет до тридцати, пока не разберется, очень плохо. Зато Джоли хорошо – плюнула бывшему в морду, отомстила и показала, что, даже суд для нее – не преграда", – возмутилась блогер. Миро считает, что со стороны Джоли такое поведение "низко", "мерзко" и "гнусно". Она уверена, что Питт вовсе не был против усыновления.

В завершение Миро обратилась к мужчинам. Блогер призвала их быть внимательнее, заводя отношения и детей с неадекватными женщинами. "Будьте готовы к удару в спину. Они не остановятся перед подлостью, низостью, чтобы вам отомстить, даже в ущерб себе и своим детям", – заключила Лена Миро.

Автор: Валерия Нарская15 декабря 2018, 21:27
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