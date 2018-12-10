Примирившаяся с Питтом Джоли неожиданно похорошела

Анджелина Джоли неожиданно похорошела. Этот факт зафиксировали вездесущие папарацци. Они засняли голливудскую звезду с детьми во время прогулки по магазинам.

Джоли теперь можно принять за старшую сестру ее собственных детей, восхищаются произошедшей с актрисой переменой поклонники. Многие сочли, что на звезду благотворно подействовало мирное соглашение, которое она заключила с бывшим супругом: теперь и Брэд Питт сможет опекать наследников.

Папарацци подловили Джоли на прогулке с детьми – Вивьен, Ноксом и Шайло. Придраться к внешности актрисы невозможно – без всяких фильтров и фотошопа Анджелина выглядит блестяще, комментируют новость фанаты.

Звезда нарядилась для праздничного шопинга неброско: черные узкие брюки, простая футболка, прямое распахнутое пальто и балетки. Яркости образу добавила красная помада. Даже морщинки волшебным образом куда-то подевались. Анджелина рядом с детьми смотрелась как старшая сестра, пишет Woman's Day.

Напомним, что звезда страдала анорексией, которая сопровождается бессонницей и потерей аппетита. Это негативно сказывается и на внешности: худобу актрисы не могли скрыть даже свободные наряды, а заострившиеся черты лица и морщины уже начали пугать поклонников. В марте Анджелину пришлось срочно госпитализировать, после того как она упала в обморок. Однако теперь, судя по всему, плохой период позади, отмечает Daily Mail.

Надо сказать, что журналисты отреагировали на изменения в облике Джоли по-разному. Некоторые американские издания особо отметили цвет брючного костюма Анджелины и закрывающие лицо темные очки. Образ сочли мрачным. "Опять в трауре", – написали газеты.