Убежавшая от Фадеева пышногрудая фаворитка сделала громкое заявление
Екатерина сообщила, что собирается уйти в порно. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
Почитатели поддержали красотку. Фанаты отмечали, что будут внимательно следить за развитием ее карьеры.
"Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Буду следить за новыми коллаборациями!", "Есть видео, где она уходит в порнуху?", "если нужен оператор, пишите", "Буду главным фанатом твоих фильмов", "Да!!!!!!!!!!!!Наконец-то, буду следить за новыми клипами!" – юморили интернет-обыватели в Сети.
Позже Екатерина поняла, что сделала слишком громкое заявление. "Дошутилась", – твитнула она позже, прикладывая ссылку на новостную заметку с заголовком: "Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно".
Поклонники мужского пола отметили, мол, расстроены, что пост пышногрудой фаворитки продюсера Максима Фадеева оказался розыгрышем. "Пранк вышел из-под контроля", – написал фолловер.
Напомним, что от продюсера Максима Фадеева сбежали солистки коллектива Serebro. Сначала стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней на вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук .
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