"Я боялась высказывать свое мнение вслух": откровенное признание Ольги Серябкиной

Российская певица Ольга Серябкина объяснила, почему хочет покинуть группу SEREBRO в следующем году. О желании заняться сольной карьерой певица рассказала в интервью журналу StarHit.

Ольга рассказала, что у нее накопилось множество композиций, которые она теперь хочет исполнять сама. Певица и дальше планирует сотрудничать с компанией продюсера Максима Фадеева.

"Не то чтобы я хотела уйти и долго обдумывала это решение. Нет такого, что все, я убегаю, не хочу ни с кем делить ­сцену. В SEREBRO я чувствовала себя комфортно. Я всегда была там настоящей. Но теперь буду делать другую музыку. Только для себя. Я ведь периодически записывала сольные треки, в основном на английском. А все свои самые классные песни на русском отдавала группе. Мы делали их вместе с Максом Фадеевым. Разумеется, мы и об аудитории думали, о том, что подходит группе. Но постепенно какие-то песни мне стало жалко отдавать, потому что они слишком личные. Или я понимала, что они девчонкам не подходят. Все это во мне зрело", – поделилась исполнительница.

Ольга также добавила, что не будет принимать участия в выборе новой солистки, только если Фадеев не попросит ее. Она сама знает, как иногда бывает тяжело услышать критику от других. Однако оказалось, что это не единственная причина. Серябкина потом призналась, что очень долго боялась делиться своим мнением в группе: "Я очень долго боялась высказывать свое ­мнение вслух".

Напомним, что творческий путь Ольги Серябкиной начался, когда она пришла в SEREBRO в 2006 году, практически одновременно с Еленой Темниковой. Если сначала Серябкина была в тени Темниковой, то после "Евровидения-2007" ее популярность значительно выросла. Важную роль в этом сыграл тот факт, что она единственная из всего трио знала английский язык. С этих пор в группе начался раскол.



