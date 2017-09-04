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В деле об изнасиловании Шурыгиной поставлена точка

Диана Шурыгина. Фото: vk.com/realwoman555
Во второй части передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале, посвященной изнасилованию Дианы Шурыгиной, девушка встретилась лицом к лицу с матерями обвиненного ею Сергея Семенова и проходящего свидетелем по делу Александра Рухлина. Женщины пытались вывести Диану на чистую воду и уличить во лжи.
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В первой части ток-шоу выяснилось, что многое из сказанного девушкой, неправда. Эксперты установили, что она выпила на злополучной вечеринке намного больше, чем "на донышке", и заигрывала с парнями. Ее не раз ловили на несостыковках.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Чтобы восстановить реальную картину и доброе имя своих детей, на очную ставку с Шурыгиной пришли матери молодых людей Ольга и Елена. Женщины в один голос утверждали, что насилия в отношении девушки не было, а все происходило по обоюдному согласию.

"Были свидетели, что Диана его взяла за руку и повела в комнату, это говорили мальчики и девочки, которые там были. Они сидели рядом на диване, обнимались и целовались", – заявила Ольга Семенова, говоря о своем сыне.

На эти слова у Дианы началась истерика. Девушка расплакалась в эфире. "Этот козел меня изнасиловал, вы же знаете, что это так, вы же были на показаниях! У меня страдает вся семья из-за вас. Устроили весь этот глупый цирк", – сквозь слезы произнесла Шурыгина.

Далее мама Сергея стала утверждать, что отец Дианы Шурыгиной требовал у нее миллион рублей за то, чтобы его дочь изменила показания против парня. Но все же позже уточнила, что на самом деле брать деньги он не собирался, таким образом пытаясь избежать дальнейших встреч с матерью насильника его дочери.

Эксперты сошлись во мнении, что Ольга Семенова и сама предлагала семье деньги, и отец Шурыгиной говорил о миллионе, чтобы отвязаться от матери Сергея.

На откровенной программе Диана призналась, что до злополучной вечеринки и ранее курила, употребляла алкоголь, а также не ночевала дома. Полиграф подтвердил, что девушка сказала правду о своем прошлом.

Как выяснилось, все сказанное Шурыгиной о втором парне, Александре Рухлине, проходящем по делу свидетелем, тоже правда. "С Рухлиным я познакомилась в том доме. После изнасилования он пришел в комнату и сел ко мне на кровать. Он спросил, как я себя чувствую, и я отключилась, заснула. Очнулась от того, что он был на мне. Я попросила его уйти. И он ушел. Я рассказывала об этом, и в этом не нашли состава преступления, поэтому он прошел как свидетель", – вспоминает Диана.

В свою очередь мама Александра Елена набросила на девушку, обвиняя во лжи. Однако эксперты пришли к выводу, что Шурыгина не лукавит, а в паузах между ответами просто пытается восстановить картину произошедшего.

В конце программы ведущий озвучил три принципиально важных момента. Выяснилось, что семья Дианы не вымогала миллион рублей за изменение показаний против Сергея Семенова. Парень действительно применял физическую силу в отношении Дианы. И, наконец, самое главное: Сергей Семенов действительно изнасиловал Диану Шурыгину. 

Автор: Людмила Фоканова4 сентября 2017, 20:35
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Как живет Диана Шурыгина

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