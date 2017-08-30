Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики
Ведущий ток-шоу Дмитрий Шепелев устроил Диане Шурыгиной встречу с родственниками ее насильника Сергея Семенова. Для эфира юная красотка оделась скромно, но со вкусом. Она выбрала закрытое короткое обтягивающее зеленое платье, которое дополнила темными колготами и черными массивными ботинками. Завершали образ распущенные волосы и неброский макияж.
Проверка подлинности ее заявлений на детекторе лжи далась 18-летней Диане непросто. Эмоциональная Шурыгина не смогла выдержать напряжения и гневного гула в зрительном зале, поэтому то и дело срывалась на слезы, порываясь покинуть студию. Кроме того, отвечая на вопросы о той ночи, когда ее изнасиловали, Шурыгина не выбирала выражений, периодически матерясь, передает Super.
Отметим, что пока на своих официальных страничках в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram Диана никак не прокомментировала свое участие в шоу Дмитрия Шепелева, задававшего ей неудобные вопросы.
Ранее стало известно о скорой свадьбе Дианы Шурыгиной. 18-летняя красотка и оператор Первого канала Андрей Шлягин познакомились весной, а на днях уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба запланирована на 5 октября. После регистрации новоиспеченные супруги отметят событие в ресторане, куда позовут только самых близких.
О бракосочетании Шурыгиной высказалась ее мать Наталья. "Мы с отцом уговаривали их подождать, но Дианка хочет, чтобы свадьба прошла на пике эмоций. Когда еще нет привычки друг к другу", – объяснила женщина.
Тем не менее выбор дочери она одобрила. "Веселый, добрый, жизнерадостный. Мы быстро разговорились, общались очень непринужденно. Диана влюблена! Смотрит на него и светится от счастья. Он тоже ее очень любит. У него такой взгляд на нее, что забыть невозможно – ласковый и отеческий одновременно. Глядя на них, я вижу, что моя дочь под надежной защитой. Он словно каменная стена для нее. И она это тоже понимает и чувствует", – в недавнем интервью рассказала Наталья Шурыгина.
Мужчина инкогнито пытается разобраться в запутанной истории
Директор певицы объяснила, почему певица отказалась от приемной дочери
Актриса вспомнила об аресте Серебренникова во время получения знака почетного гражданина Казани
У ведущего "Пока все дома" серьезные проблемы