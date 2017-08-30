Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики

Диана Шурыгина стала очередной звездной гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". В ходе передачи скандально известная жертва изнасилования срывалась в истерику: плакала, порывалась уйти и материлась.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Шепелев устроил Диане Шурыгиной встречу с родственниками ее насильника Сергея Семенова. Для эфира юная красотка оделась скромно, но со вкусом. Она выбрала закрытое короткое обтягивающее зеленое платье, которое дополнила темными колготами и черными массивными ботинками. Завершали образ распущенные волосы и неброский макияж.

Проверка подлинности ее заявлений на детекторе лжи далась 18-летней Диане непросто. Эмоциональная Шурыгина не смогла выдержать напряжения и гневного гула в зрительном зале, поэтому то и дело срывалась на слезы, порываясь покинуть студию. Кроме того, отвечая на вопросы о той ночи, когда ее изнасиловали, Шурыгина не выбирала выражений, периодически матерясь, передает Super.

Отметим, что пока на своих официальных страничках в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram Диана никак не прокомментировала свое участие в шоу Дмитрия Шепелева, задававшего ей неудобные вопросы.

Ранее стало известно о скорой свадьбе Дианы Шурыгиной. 18-летняя красотка и оператор Первого канала Андрей Шлягин познакомились весной, а на днях уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба запланирована на 5 октября. После регистрации новоиспеченные супруги отметят событие в ресторане, куда позовут только самых близких.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Июн 18 2017 в 12:47 PDT

О бракосочетании Шурыгиной высказалась ее мать Наталья. "Мы с отцом уговаривали их подождать, но Дианка хочет, чтобы свадьба прошла на пике эмоций. Когда еще нет привычки друг к другу", – объяснила женщина.

Тем не менее выбор дочери она одобрила. "Веселый, добрый, жизнерадостный. Мы быстро разговорились, общались очень непринужденно. Диана влюблена! Смотрит на него и светится от счастья. Он тоже ее очень любит. У него такой взгляд на нее, что забыть невозможно – ласковый и отеческий одновременно. Глядя на них, я вижу, что моя дочь под надежной защитой. Он словно каменная стена для нее. И она это тоже понимает и чувствует", – в недавнем интервью рассказала Наталья Шурыгина.