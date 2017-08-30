Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики

Эксклюзив Особое мнение Интервью Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе" Кто травит и убивает Евгения Осина

Выбор читателей

Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Жена о смерти Александра Маслякова
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
партнеры
Среда 30 августа
Лента новостей
16:21
Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста
15:58
Почему больной ВИЧ ребенок умер в семье верующих
15:38
Самый красивый преступник женится на миллиардерше
15:23
Россию обвинили в коварном сговоре с инопланетянами
15:08
Названы богатейшие семейные кланы России
15:08
Когда исчезнет Каспийское море
14:56
В Киеве похитили журналистку Первого канала
14:34
"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
14:31
Виктория Толстоганова разрыдалась на груди известного актера
14:22
Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
14:21
Москвич совратил пятиклассницу в лифте
14:18
"Росатом" делает радиофармпрепараты доступнее
14:03
Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве
13:59
В Москве старушка плеснула отбеливателем в глаза подростку
13:41
Голые ведущие устроили соревнование по метанию топоров (видео)
13:35
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
13:25
Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
13:07
В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
13:02
На севере Москвы мужчина угрожает расстрелять прохожих
12:48
Путин тепло поздравил Лукашенко с днем рождения
12:39
Раскрыта главная интрига порно
12:29
Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков
12:27
"Английские сказки" Коммунарки привлекли инвесторов
12:22
Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"
12:13
Исправность электричек в Москве проверят планшетами
12:09
В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
12:08
Ученые объяснили сразившую Липницкую болезнь
11:59
Уборщица довела Джабраилова до стрельбы в центре Москвы
11:43
Алена Водонаева не пригласила на свадьбу родителей
11:38
Названа дата избавления Москвы от пробок
11:35
Шахназаров о скандале с Кизяковым: Это вранье
11:24
Алина Кабаева покинула Россию
11:14
Первый эко-фестиваль "День Леопарда" прошел в Москве
11:13
Маленькая внучка Татьяны Васильевой серьезно больна
11:07
Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря
11:02
Владелец "Охотного ряда" задержан за стрельбу в московском отеле
11:00
Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе
10:57
Ученые рекомендовали есть больше жира
10:48
На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
10:40
Медленная ходьба повышает риск смерти
10:33
Убийство врача из-за выдуманного рака попало на видео
10:30
На детской площадке в Москве нашли труп
10:16
13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
10:09
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
09:59
В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию
09:42
Огромная силиконовая грудь разрушила жизнь модели (видео)
09:39
Россиянку расстреляли на курорте в Таиланде
09:38
Новый ведущий "Пусть говорят" о тесной связи с Малаховым
09:09
Замужнюю Судзиловскую сняли в объятиях другого мужчины
09:09
Меланью Трамп осудили за сексуальный наряд в зоне бедствия
09:02
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет
08:41
Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
08:36
В движении "Ласточек" на МЦК произошел сбой
08:34
Сын актера "Интернов" выдвинул требования после убийства
08:24
Россиян напугали эпидемией туберкулеза
07:58
Названы дата и место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом
21:58
Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II
21:56
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
21:48
Мечтавший стать маньяком школьник убил одноклассницу
21:21
На курорте "Роза Хутор" сошел сель
21:15
Волочковой подсыпали смертельно опасное лекарство
21:12
На западе МКАД неизвестный открыл стрельбу
21:09
Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
20:50
Малахов на "провальном" шоу побил Борисова
20:46
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
20:39
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
20:27
Подозрительный предмет вызвал переполох в московском метро
20:15
"Жди меня" осталась без ведущего
19:57
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России
19:45
Звезда сериалов жестоко расправилась с любовником и погибла
19:45
Киркоров взбешен безобразной выходкой отморозка
19:39
Эксперты просят запретить старые автобусы
19:11
Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер от рака
19:09
Забывчивый Костюшкин облажался на "мокром деле" (видео)
19:03
На Тайване обнаружили клубок пришельцев (видео)
18:37
На Малахова набросились из-за провального шоу
18:29
На западе Украины разбился самолет
18:26
В Россию идет смертельный грипп
18:11
На северо-востоке Москвы в детском саду поймали вандала
18:08
Бузову в шоу "Танцы" выставили на посмешище
17:56
Садальский обвинил беженку Максакову в чудовищной лжи
17:56
Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери
17:39
Гройсман раскрыл газовую диверсию на Украине
17:36
Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным
17:31
Центробанк ввел временную администрацию в банке "ФК Открытие"
17:05
Водитель Mercedes откупился от сбитой 85-летней старушки печеньем
17:01
Липницкой заинтересовался известный ведущий
17:01
Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии
16:56
Продлить лето можно на выставке
16:43
Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
16:42
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
16:39
Ольга Прокофьева с семьей удрала из России
16:35
Половине россиян пригрозили скорым диабетом
16:26
В московских садах осы объявили охоту на детей
16:13
В Москве в День города военные разгонят тучи
15:58
Олеся Судзиловская обескуражила признанием
15:52
Меркель поймали на провокации против России
15:52
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
15:52
Как изменилась Марина Александрова
15:47
Украинцы прикидываются русскими ради работы в ЕС
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа
Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Максакова в коротком платье показала ноги известному ведущему
Забитой до полусмерти Максаковой переломали ребра
На Малахова набросились из-за провального шоу
Шоу-бизнес

Перед свадьбой Шепелев довел Шурыгину до истерики

Дмитрий Шепелев, Диана Шурыгина. Фото: Dni.Ru
Диана Шурыгина стала очередной звездной гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". В ходе передачи скандально известная жертва изнасилования срывалась в истерику: плакала, порывалась уйти и материлась.
прочитано 4582 раза

Ведущий ток-шоу Дмитрий Шепелев устроил Диане Шурыгиной встречу с родственниками ее насильника Сергея Семенова. Для эфира юная красотка оделась скромно, но со вкусом. Она выбрала закрытое короткое обтягивающее зеленое платье, которое дополнила темными колготами и черными массивными ботинками. Завершали образ распущенные волосы и неброский макияж.

ПО ТЕМЕ

Шурыгина собралась замуж из-за беременности

Открытое письмо зализанной Шурыгиной

 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Проверка подлинности ее заявлений на детекторе лжи далась 18-летней Диане непросто. Эмоциональная Шурыгина не смогла выдержать напряжения и гневного гула в зрительном зале, поэтому то и дело срывалась на слезы, порываясь покинуть студию. Кроме того, отвечая на вопросы о той ночи, когда ее изнасиловали, Шурыгина не выбирала выражений, периодически матерясь, передает Super.

Отметим, что пока на своих официальных страничках в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram Диана никак не прокомментировала свое участие в шоу Дмитрия Шепелева, задававшего ей неудобные вопросы.

Диана Шурыгина. Фото: Пресс-служба Первого канала

Ранее стало известно о скорой свадьбе Дианы Шурыгиной. 18-летняя красотка и оператор Первого канала Андрей Шлягин познакомились весной, а на днях уже подали заявление в ЗАГС. Свадьба запланирована на 5 октября. После регистрации новоиспеченные супруги отметят событие в ресторане, куда позовут только самых близких.

О бракосочетании Шурыгиной высказалась ее мать Наталья. "Мы с отцом уговаривали их подождать, но Дианка хочет, чтобы свадьба прошла на пике эмоций. Когда еще нет привычки друг к другу", – объяснила женщина.

Тем не менее выбор дочери она одобрила. "Веселый, добрый, жизнерадостный. Мы быстро разговорились, общались очень непринужденно. Диана влюблена! Смотрит на него и светится от счастья. Он тоже ее очень любит. У него такой взгляд на нее, что забыть невозможно – ласковый и отеческий одновременно. Глядя на них, я вижу, что моя дочь под надежной защитой. Он словно каменная стена для нее. И она это тоже понимает и чувствует", – в недавнем интервью рассказала Наталья Шурыгина.

Автор: Наталья Аряева30 августа 2017, 14:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

567

комментарии

Политика

"Хромую утку" Порошенко ждет печальное будущее
"Предварительные ласки" по-корейски сочли угрозой человечеству
Меркель высмеяли за обещание снять санкции
Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России

Шоу-бизнес

Шепелев признался в чувствах к дважды изнасилованной Шурыгиной
За что сын затаил обиду на Юрия Никулина
Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить
Нагулявшаяся Пугачева вернулась к мужу

Проишествия

Похищенная бизнесвумен рассказала о пытках
Миллиардера Джабраилова посадили в "обезьянник"
Известный музыкант бесследно исчез в Москве
Знаменитая спортсменка умерла в возрасте 26 лет

Lifestyle

Перевозбужденная Хаматова живет в страхе
Трагедия в мире музыки: Артисты шокированы смертью Когана
"Жди меня" осталась без ведущего
Россияне нашли в "Смешариках" недетский подтекст
Шоу-бизнес

Жанна Фриске могла родить от бывшего мужа

Мужчина инкогнито пытается разобраться в запутанной истории
Шоу-бизнес

13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах

Директор певицы объяснила, почему певица отказалась от приемной дочери
Культура

Перевозбужденная Хаматова живет в страхе

Актриса вспомнила об аресте Серебренникова во время получения знака почетного гражданина Казани

Шоу-бизнес

Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов

У ведущего "Пока все дома" серьезные проблемы

Гороскоп

Любовный гороскоп на сентябрь 2017 года
Непредсказуемый Басков снова станет отцом
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена

Фоторепортажи

Кобзон и Роналду "забронзовели" при жизни
Обнаженные модели без фотошопа
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Спорт

Плющенко резко ответил Тарасовой
Призер Олимпиады-1988 оказался геем
Шарапова в стразах триумфально вернулась в США
Жулин рассказал об анорексии Липницкой

Регионы

В Сочи самолет приземлился между смерчами (видео)
В Подмосковье полицейский ярко уволился со службы (видео)
Убийца "пьяного" мальчика заявилась домой к его отцу
Таксист рассказал об умывании зеленкой девушек
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru