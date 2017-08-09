Жукова получила 70 миллиардов за развод с Абрамовичем

Новые подробности развода года. Простым людям суммы, которые делят олигарх и светская львица, даже не снились.

Неравнодушная общественность продолжает обсуждать, сколько получит Даша Жукова, расставшись с Романом Абрамовичем. Этот развод уже назвали одним из самых дорогих в мире. По данным австрийского новостного портала oe24.at, процесс состоялся еще в мае, и Жукова получила миллиард евро – примерно 70 миллиардов рублей по текущему курсу.

Как говорят в Пенсионном фонде России, в 2017 году средний размер выплаты составляет 13,7 тысячи рублей с учетом индексации. И если вспомнить 42,9 миллиона пенсионеров, проживающих в нашей стране, получится, что отступных Жуковой хватило бы на годовые выплаты 12% стариков.

Для олигарха, чье состояние оценивается в 9,2 миллиарда евро, это сущие копейки. Он владеет домами в Лондоне, Москве, Карибском бассейне, на юге Франции и в Нью-Йорке, одной из самых больших в мире яхт Eclipse и коллекцией живописи, которая, по оценке журнала Forbes, стоит около миллиарда долларов, а также управляет футбольным клубом Chelsea, который оценивается в 1,66 миллиарда долларов.

По слухам, предыдущая супруга Абрамовича после развода получила в общей сложности около миллиарда. Помимо 300 миллионов долларов наличными, ей досталась дорогостоящая недвижимость – четыре виллы в Великобритании, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в престижном районе Лондона и замок Сhateau de la Croe во Франции.