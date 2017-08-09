Неожиданный поворот в скандале с разводом Абрамовича

Стали известны новые подробности развода бизнесмена Романа Абрамовича и дизайнера Дарьи Жуковой. Как выяснилось, пока супруги не намерены официально расторгать брак.

Человек из окружения миллиардера пояснил, что в случае с отношениями бывших любовников нужно говорить о расставании, а не о расторжении брака. "Люди сначала расстаются, а потом, возможно, разводятся. Вот и в этом случае речь пока идет о расставании", – цитирует его "Комсомольская правда".

Источник подчеркнул, что место расторжения брака еще не определено. "Поскольку о разводе речи пока нет, то о месте, где он может быть оформлен, – тем более", – заявил собеседник издания.

Информатор упомянул и о процедуре раздела имущества в случае развода Абрамовича и Жуковой. По его словам, споров не будет. При этом он отказался комментировать сведения о брачном контракте, заключенном владельцем футбольного клуба "Челси" с галеристкой.

Управляющий партнер Инюрколлегии Светлана Тымкова пояснила, что в рамках британской юрисдикции основанием для развода может быть супружеская измена, а также двухлетнее (тогда брак расторгается по обоюдному согласию) или пятилетнее (вне зависимости от согласия ответчика) раздельное проживание членов семьи. В России Абрамович и Жукова смогут расторгнуть брак за гораздо меньший срок.

Какой август! Малахов, Зенит, Гнойный, Абрамович/Жукова, Быстров! — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 7 августа 2017 г.

Как писали Dni.Ru, в случае развода галеристка может претендовать на часть состояния владельца "Челси", которое оценивается в 9,2 миллиарда долларов. Также она может получить несколько объектов недвижимости в разных странах. Второй жене бизнесмена Ирине Маландиной при разводе досталось 5,5 миллиарда фунтов стерлингов, четыре виллы в Великобритании, поместье в графстве Уэст-Сассекс, две квартиры в престижном районе Лондона и замок во Франции.

Напомним, 7 августа 2017 года Роман Абрамович и Дарья Жукова сделали официальное совместное заявление: "После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе". Действительно ли они состояли в законном браке, до сих пор не известно.

