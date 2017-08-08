Друг Абрамовича сообщил детали развода с Жуковой

По его словам, отношения закончились без скандалов и взаимных претензий. Цивилизованный путь – самый правильный в такой ситуации.

Сугубо светскую новость о расставании олигарха Романа Абрамовича и галеристки Даши Жуковой подхватили даже серьезные деловые издания. Программа "Время" посвятила этой теме большой сюжет, словно вся страна переживает за судьбу девяти миллиардов долларов, накопленных бизнесменом.

О том, что произошло между Абрамовичем и Жуковой после десяти лет совместной жизни, рассказал друг семьи. "Я думаю, что в каждых отношениях есть какой-то кризис, и вполне вероятно, что эти отношения достигли своего пика. При этом отрадно наблюдать, что Роман и Дарья договорились все-таки совместно воспитывать детей, вести совместный бизнес. Они расходятся абсолютно цивилизованно, и я уверен, что это не дойдет до каких-то громких судебных процессов и ребята останутся друзьями", – отметил адвокат Александр Карабанов.

Он добавил, что желание расстаться было взаимным. "Я уверен, что это обоюдное решение, потому что это очень зрелые и самодостаточные люди. Уверен, что они сумели достигнуть компромисса даже в такой непростой ситуации", – сообщил друг Абрамовича в интервью радио "Комсомольская правда".

"Мы остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе, – заявили Абрамович и Жукова. – Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге".