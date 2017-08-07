Первая любовь Абрамовича высказалась о его разводе

Один из богатейших людей мира теперь официально свободен. Певица Наталья Штурм, в которую миллиардер был влюблен в школе, прокомментировала его развод.

"Я думаю, что скорее всего это место давным-давно занято. Я даже уверена. Для общественности они "поставили точки над "i" для чего-то. То ли это будет официальный брак или Даши, или Романа Аркадьевича, то ли будет объявлен новый союз", – предположила певица. Наталья уверена, что красивое расставание уберегает супругов от нежелательных подробностей, охоту на которые в случаях скандальных разводов, ведут журналисты.

"Немножко представляя себе личность Романа Аркадьевича, думаю, что это должна быть очень красивая женщина. И красивая еще и своими делами. Личность незаурядная, отношения с которой, возможно, проверены годами.Я много наблюдаю пар, когда женщина работает даже при богатом мужчине. Такой была рядом с Абрамовичем и Дарья Жукова", – рассказала исполнительница некогда хита "Школьный роман".

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 2 2017 в 6:37 PDT

"Это были красивые отношения. Мне в этой паре Даша очень нравилась. Никогда не выпячивала свое благосостояние, не выпендривалась, хайпа не устраивала. Родила двух детей от любимого мужчины", – выразила уважение теперь уже бывшей спутнице олигарха Штурм.

Певица уверена, что любая женщина должна работать над собой ежедневно, поскольку в любой момент может появиться мужчина, о котором даже мечтать не приходилось. "Сейчас нужны женщины, которые из себя что-то представляют. Женщина вялая, мягкотелая, рыхлая не привлечет сильных мужчин, которым нужна женщина-партнер, опора, тыл", – цитирует звезду 90-х сайт "Комсомольская правда".



Штурм призналась, что не жалеет об отказе Роману Абрамовичу, который был влюблен в нее в школе: "Мне всегда важен был сам человек. И я все-таки надеюсь, что когда-то я встречу великодушного, умного и мужчину, которого любить не стыдно. Мне не нужен Абрамович. Я про него вообще никогда не думаю. Мне это навязывается СМИ. Раз учились вместе, значит отношения должны продолжаться.

Однако, певица заверила, что если бы бизнесмен пригласил ее прилететь на какой-нибудь праздник и спеть для него, то она, не думая, согласилась бы сделать это бесплатно. Просто ради прекрасных воспоминаний о детстве. Напомним, в школе Роман Абрамович был влюблен в Наталью Штурм, но та не отвечала взаимностью.