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Свадьба сестры Кейт Миддлтон стала сенсацией

Пиппа Миддлтон (в центре) и Кейт Миддлтон (справа). Фото: WPA Pool/Gettyimages.ru
Свадьба сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и и бывшего автогонщика и миллиардера Джеймса Мэттьюса стала одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании. Большое внимание церемонии уделили и за пределами Соединенного королевства.
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Официальное вступление в брак Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса стало важным событием не только в их жизни. За церемонией пристально следили все модные журналы и таблоиды Великобритании. Накал страстей вокруг снимков со свадьбы оказался таким большим, что эксперты не сомневаются, какую церемонию миллионы девочек по всему миру будут брать в пример, мечтая о своем бракосочетании.

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 Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

В частности, огромное внимание было уделено платью невесты. Даже самые строгие модные критики сошлись во мнении, что чувство стиля – неотъемлемая черта семьи Миддлтон, и Пиппа выбрала платье, полностью соответствующее моменту и грозящее стать новым каноном в свадебной моде. Одним фактом своей свадьбы Пиппа Миддлтон может устроить модную революцию, причем не только в Великобритании, но и по всему миру.

Истоки ее вдохновения долго искать не пришлось – эксперты считают, что строгость и элегантность наряда Пиппа подсмотрела у своей сестры Кейт. Впрочем, той по рангу полагался несколько более пышный наряд, что при создании свадебного образа, без всяких сомнений, было учтено.

Кейт Миддлтон. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Высочайшие гости собрались на церемонии в церкви Святого Марка в деревне Энглфилд графства Беркшир. К алтарю невеста шла в сопровождении детей принца Уильяма и герцогини Кейт – трехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты. Сама принцесса выбрала для себя светлый наряд с экстравагантной шляпкой. Ее муж – принц Уильям – отличился светло-голубой жилеткой. Его младший брат Гарри выбрал жилет кремового цвета.

Джеймс Мэттьюс и Пиппа Миддлтон. Фото: WPA Pool/Gettyimages.ru

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2017, 16:15
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Дочь Кейт и Уильяма растет задирой

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