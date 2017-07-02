Андрей Разин вновь стал отцом

Продюсер Андрей Разин поделился радостной новостью. Он стал крестным отцом мальчика по имени Саша.

О радостном событии деятель искусства сообщил на личной странице в социальной сети Instagram. "В честь моего сына Саши, мои близкие друзья, назвали своего сынулю Сашей. Я с удовольствием стал крестным отцом", – написал он.

Разин опубликовал две фотографии со своим крестником. Подписчики продюсера пришла в восторг от этих снимков. "Это очень мило. Теперь у вас есть сыночек крестный Сашенька. Дай Бог здоровья малышу", – пишет один из пользователей.

enter; width:100%;"> Я с крестником Сашей. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Июл 1 2017 в 12:13 PDT

Напомним, недавно Разин потерял сына. 16-летний Александр скончался от сердечного приступа.

Как писали Dni.Ru, молодому человеку стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Ранее специалисты высказывали предположение, что подточить здоровье юноши мог неправильный распорядок дня и хронический недосып.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Июн 26 2017 в 3:46 PDT

Разин до сих пор публикует фотографии сына а своей странице в Instagram. "Как с этим жить... это именно та боль, которая никогда не утихнет", – сочувствуют ему интернет-пользователи.