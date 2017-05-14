Бывший любовник принцессы Дианы экстренно прооперирован

Бывший британский офицер Джеймс Хьюитт был срочно доставлен в одну из больниц Лондона. Как пишетThe Daily Telegraph, он перенес инсульт и сердечный приступ.

Сейчас 58-летний Хьюитт находится в отделении интенсивной терапии, его прооперировали. Экс-офицер находится в стабильном состоянии.

О романе со своим инструктором по верховой езде Джейсон Хьюиттом принцесса Диана рассказала в 1995 году. По ее словам, их любовная связь продолжалась с 1987 по 1992 годы.



После смерти Дианы Джеймса Хьюитта называли биологическим отцом младшего сына принцессы – Гарри. Но недавно экс-офицер дал интервью, в ходе которого отверг эти слухи.

