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Общество

Бывший любовник принцессы Дианы экстренно прооперирован

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Бывший британский офицер Джеймс Хьюитт был срочно доставлен в одну из больниц Лондона. Как пишетThe Daily Telegraph, он перенес инсульт и сердечный приступ.

Сейчас 58-летний Хьюитт находится в отделении интенсивной терапии, его прооперировали. Экс-офицер находится в стабильном состоянии.

О романе со своим инструктором по верховой езде Джейсон Хьюиттом принцесса Диана рассказала в 1995 году. По ее словам, их любовная связь продолжалась с 1987 по 1992 годы.

После смерти Дианы Джеймса Хьюитта называли биологическим отцом младшего сына принцессы – Гарри. Но недавно экс-офицер дал интервью, в ходе которого отверг эти слухи.

14 мая 2017, 18:04

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