Хирург озадачен странными ушами Буйнова

Врач прокомментировал изменения во внешности артиста. И дал научное объяснение их вероятной причины.

Александр Буйнов – постоянный участник телефестиваля "Песня года". В этот раз на сцену "Олимпийского" он вышел с композицией "Ранняя зима". С артистом работал балет "Тодес", поэтому номер получился очень новогодним. А после выступления с Буйновым встретился корреспондент Dni.Ru.

Певец признался, что в Новый год будет работать – это же самое хлебное время: "Конечно, я предпочел бы в праздничную ночь заниматься сексом – он потом всю жизнь будет. Но вынужден вместо этого выходить под бой курантов на сцену. И только в первые дни января с женой Аленой по традиции отправимся в замок к Пугачевой и Галкину".



Не менее интересным оказался внешний вид Буйнова. Уши у него как-то странно обвисли, возле них даже под слоем грима были заметны неестественные складки. Просьбой прокомментировать это Dni.Ru озадачили знаменитого пластического хирурга, который подарил красоту и молодость многим звездам эстрады. Он знает все их секреты.

"Александру Буйнову уже 67 лет. Это время, когда лицо человека нуждается в особой коррекции гравитационного птоза. Попросту говоря, нужно устранить следы неизбежного опущения. Для этого применяются несколько методик – аппаратные, инъекционные, хирургические. Судя по изменениям возле ушных раковин и хорошему овалу лица, могу предположить, что здесь имела место нитевая методика лифтинга. Ее суть сводится к тому, что при помощи нитей кожа натягивается и перемещается к ушам. Ее избытки иссекаются в виде кожного лоскута площадью несколько сантиметров. Под кожу вводятся микроконусы из нерассасывающегося материала. Они надежно фиксируют нити подкожно, а натяжение нитей обеспечивает возврат мягких тканей в правильное первоначальное положение на срок до десяти лет", – рассказал специалист.