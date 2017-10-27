Украинская певица рассказала о волнении из-за "всплеска либидо"

Украинская певица Кристина Бардаш, известная под сценическим псевдонимом Луна, выпустила клип на свою композицию "Друг". Песня войдет в ее новый альбом под названием "Остров Свободы".

Певица нашла весьма оригинальное сравнение для эмоций, которые могут охватить слушателей ее нового альбома, а также для своих собственных чувств. "Остров Свободы" – мой новый этап, волнующий, словно внезапный всплеск либидо", – цитирует Lenta.ru Луну. "Это моя игра с окружающим миром и хрупкой, словно сон, реальностью", – добавила она. Певица пообещала, что откроет своим слушателям "мир, где царит интрига и тайна". Планируется, что диск выйдет 17 ноября.