Украинская певица рассказала о волнении из-за "всплеска либидо"
Певица нашла весьма оригинальное сравнение для эмоций, которые могут охватить слушателей ее нового альбома, а также для своих собственных чувств. "Остров Свободы" – мой новый этап, волнующий, словно внезапный всплеск либидо", – цитирует Lenta.ru Луну. "Это моя игра с окружающим миром и хрупкой, словно сон, реальностью", – добавила она. Певица пообещала, что откроет своим слушателям "мир, где царит интрига и тайна". Планируется, что диск выйдет 17 ноября.
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