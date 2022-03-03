Обнародована причина смерти звезды сериала "Тайны следствия"

Сергей Дьячков скончался 2 марта в Северной столице. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 50 лет. По слухам, Дьячков умер от осложнений, спровоцированных инфекцией коронавируса. У артиста отказало сердце.
Кончину звезды теленовеллы "Тайны следствия" Дьячкова подтвердила его сестра. Сейчас родственница актера получает соболезнования в соцсетях.
Сергей Дьячков – выпускник СПбГАТИ. Мастером курса у актера был Анатолий Шведерский. Получив диплом, Дьячков занялся дубляжом. На этом поприще актер добился признания. Например, его голосом разговаривает главный герой в третьем фильме из цикла "Пираты Карибского моря", Тимон из мультика "Король Лев" и Йонда в "Стражах галактики". Всего Сергей Дьячков озвучил 161 проект.
Успевал Сергей сниматься. В его творческой копилке 43 фильма. Картина "Морской узел" начала нулевых – самая яркая из его работ.
Дьячков появлялся на театральной сцене. Он служил в МДТ — Театре Европы. Затем перешел в Театр Андрея Миронова. У Дьячкова остались мама, жена и дочка. Место и дата прощания со знаменитостью будут сообщены позднее.