Затворница спилась и нищенствует: бывшие коллеги плевать хотели на исчезновение дочери Табакова

Александра Табакова даже не появилась на похоронах отца.

У ныне покойного известного режиссера Олега Табакова осталось четверо детей. Первая жена актриса Людмила Крылова подарила мэтру сына Антона и дочь Александру. Вторая жена, артистка Марина Зудина, родила от кинематографиста наследников Павла и Марию. О том, как складываются судьбы трех отпрысков Олега Павловича, хорошо известно, они живут вполне благополучно. Между тем Александра Табакова, которая 3 марта празднует 56-летие, давно исчезла с радаров.

Александра не ведет соцсетей, она не снимается в кино, не появляется на телевидении. Более того, ходят слухи, что Табакова спилась и нищенствует. Дескать, наследница режиссера стала затворницей и даже с родной матерью не поддерживает отношений. В 2018-м, когда умер Олег Табаков, его дочь не появилась на похоронах.

Поговаривают, что Александра Табакова так и не сумела простить отцу ухода из семьи. Наследница не смогла смириться с женитьбой Олега Павловича на Марине Зудиной, которая старше ее всего на год.

Не знают о судьбе Александры и в театральных кругах. По словам актера Станислава Садальского, о дочери Олега Табакова и Людмилы Крыловой даже не вспоминают. Экс-коллеги по театру, отметил Станислав Юрьевич, заняты только своими проблемами. Мол, всем глубоко наплевать.

Александра Табакова с успехом окончила Школу-студию МХАТ. В учебном учреждении наследницу кинематографиста всегда хвалили. Получив диплом, Александра пришла в театр отца, начала ходить по кастингам. Наследница мэтра снялась в лентах "Маленькая Вера" и "В городе Сочи темные ночи".

Карьера Табаковой на сцене не складывалась. Олег Павлович не хотел выделять дочь среди других артистов. Все главные роли получала актриса Марина Зудина. В итоге Александра уволилась.

В личной жизни Александра Табакова тоже не была успешной. Впервые актриса пошла под венец с Яном Йозефом Лиферсом. Избранник Табаковой был актером и продюсером. После свадьбы актриса уехала к мужу в Германию, где родила дочь Полину. На чужбине артистка работала телеведущей.

В середине нулевых Александра вместе с дочерью Полиной вернулась в российскую столицу. С мужем она развелась. В Москве Табакова вновь попыталась наладить личную жизнь. Актриса шесть лет прожила в незарегистрированных отношениях с актером Андреем Ильиным – звездой сериалов "Каменская" и "Склифосовский". Отношения Табаковой и Ильина были далеки от идеала. Александра считала, что Андрей мало зарабатывает, поэтому заставляла его бросить театр. Она считала, что избранник должен заняться бизнесом. В итоге Ильин устал от давления и скандалов. После расставания актер больше никогда не встречался с дочкой Табакова.