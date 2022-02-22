Собиравшаяся наложить на себя руки звезда "Брата 2" отняла у сына фамилию

Звезда сериала "Ментовские войны" и фильма "Брат 2" Дарья Юргенс была женой известного актера Евгения Дятлова. Знаменитости поженились в 1989-м и уже через пару лет стали родителями. Дарья родила Евгению сына. Мальчика назвали Егором.
Брак Юргенс и Дятлова просуществовал семь лет. Семейная идиллия закончилась, когда актриса узнала об измене избранника. Предательство мужа больно ударило по Дарье. Знаменитость даже думала наложить на себя руки. Актриса была очень зла на бывшего мужа и хотела навсегда вычеркнуть его из своей жизни и жизни наследника. Дарья Юргенс сменила фамилию сыну.
"Сын не носит фамилию отца, потому что я у него ее отняла", — сказала звезда фильма "Брат 2" телеведущей Лере Кудрявцевой в эфире шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ.
Сегодня Юргенс ругает себя за тот поступок. Дарья понимает, что не должна была втягивать ребенка в конфликт с бывшим избранником. Долгое время Егор не общался с папой.
Юргенс делала попытки помирить сына с Дятловым. Но артист отказывался иметь какие-либо дела с ней и наследником. Ситуация разрешилась сама собой, когда Егор стал взрослым. Сейчас отпрыск актрисы дружит с отцом.
Сама Дарья Юргенс нашла счастье в отношениях с артистом Сергеем Великановым. Это третья попытка актрисы устроить личную жизнь, судя по всему, удачная. Нынешний избранник ладит с ребенком звезды "Брата 2" от прошлых отношений. Юргенс и Великанов воспитывают общую дочь Александру. В ЗАГС пара не собирается.