Собирали заново: разбившейся Асмус сделали сложную операцию

Кристина Асмус ушла в вынужденный отпуск из-за проблем со здоровьем.

Звезда сериала "Интерны" вышла на связь с поклонниками после травмы. На днях Кристина Асмус оказалась в медучреждении, порвав связки на ноге. Актрисе наложили гипс.

По словам Асмус, это далеко не первая травма в ее жизни. Подобные проблемы у знаменитости случаются с периодичностью раз в несколько лет.

"В 2015 году мне буквально собирали заново правое колено…" – поделилась Кристина в личном "Инстаграм".

Тогда разбившаяся актриса семь месяцев провела на больничном. Асмус перенесла сложную операцию и потеряла несколько хороших проектов. Знаменитость призналась, что пережила болезненный период, наверное, самый сложный в ее жизни.

Выпав из обоймы Кристина Асмус поняла, что ей необходима пауза. Таким образом судьба дала знаменитости шанс остановиться и подумать. Актриса уверена, что нынешние проблемы – тоже знак свыше. Асмус отметила, что смирилась с неизбежностью и взяла отпуск.

Подписчики пожелали Кристине Асмус побыстрее восстановиться. "Да этот отпуск необходим был. Организм не выдержал и сам решил проверенным способом остановить все это (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это правда! Удивительно, но все, что ни происходит, все к лучшему 🤷‍♀️ Или такое трактование помогает легче пережить неприятности))", – поддержали знаменитость пользователи Сети.