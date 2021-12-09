Звезды "Секса в большом городе" ушли в добровольную изоляцию из-за травли

Актрисы известной ленты столкнулись с нападками в СМИ и соцсетях.

В Нью-Йорке прошла премьера сериала "И просто так…" – продолжения культовой теленовеллы "Секс в большом городе". Новые эпизоды расскажут о том, как сложились судьбы героинь ленты Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.

На красной дорожке мероприятия перед камерами позировали главные звезды сериала. Актриса Сара Джессика Паркер пришла на премьеру с мужем и коллегой по цеху Мэттью Бродериком и сыном Джеймсом. Следом перед репортерами появились экранные подруги исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу – актрисы Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

В последнее время Паркер, Дэвис и Никсон приходится непросто. Внешность актрис часто подвергается критике. В Сети постоянно говорят о том, что звезды "Секса в большом городе" превратились в старушек. Как признаются артистки, на площадку "И просто так…" много раз проникали папарацци, с целью заполучить их "неудачные" фото.

Например, 55-летнюю актрису Синтию Никсон оплевали за то, что ее героиня Миранда Хоббс в свежих сериях не закрашивает седину. Между тем артистка утверждает, что решение о том, как будет выглядеть персонаж, принимала не она. Сама Синтия не видит ничего криминального в естественности героини.

"Майкл Патрик Кинг, наш главный сценарист и режиссер, сказал: "Вы знаете многих женщин во время пандемии, они не могли попасть в салон красоты и решили поседеть, а потом решили, что им это нравится. Поэтому, если бы это была одна из женщин, мы думаем, что это была бы Миранда" – рассказала Никсон в свежем интервью.

56-летняя Кристин Дэвис ранее тоже подвергалась нападкам и травле. По словам знаменитости, комментарии о том, что ее лицо изменилось не в лучшую сторону, вновь и вновь появляются в Интернете. Исполнительница роли Шарлотты Йорк призналась, что такие сообщения "все еще причиняют боль".

Чтобы не расстраиваться Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер разработали стратегию – актрисы перестали следить за публикациями в СМИ и проверять соцсети. Синтия Никсон, между тем, отказалась от добровольной информационной изоляции. "Синтия более жесткая, а она нет, поэтому мы ей говорим: "Ты расскажешь нам позже, хорошо?" – поделилась Дэвис.