Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Четверг
9 декабря
Лента новостей
19:15
Как Волочкова: Оголившая грудь Калашникова засветила интимные места
19:14
"****** совсем!": втянутый в криминал Шаляпин открестился от подозреваемого в нападении друга
18:45
Известный артист раскрыл детали кровавой бойни в московском МФЦ
18:27
Изуродованной ожогами Хлебниковой дал прогноз хирург: Минимум год
18:22
В подмосковном Раменском бродячая собака накинулась на ребенка
18:17
Авербух "слил" тайну Медведевой и Милохина: Им здорово вместе
18:06
Звезды "Секса в большом городе" ушли в добровольную изоляцию из-за травли
17:59
Седокова разрыдалась перед камерой после новости об уходе мужа
17:37
"Серьезная беда": Самовлюбленный Губерниев пнул тяжелобольную Бузову
17:34
Вряд ли она вернется: Бояков поставил крест на прозябающей в санаториях Дорониной
17:28
Травмированный Лоза набросился на петербуржцев: Где забота?
17:15
Развод и мечты о собственном кино: как живет звезда сериала "Вертинский" Алексей Филимонов
16:56
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
16:44
Растрепанную пенсионерку Яковлеву застукали в объятиях пылкого мужика
16:39
"Знакомьтесь!": едва родившая Арзамасова показала россиянам свое второе дитя
16:35
Разъяренный Соседов пригрозил расправой "хитрожопому" Лазареву: Пух и перья полетят!
16:30
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала
16:28
Изнасилование, алкоголизм и роман с любовником дочери: что случилось с 65-летней Андрейченко
16:11
Слухи о тайном браке и жизнь без штампа: поздняя любовь Колпаковой из сериала "Ключ от всех дверей"
16:06
В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО
16:00
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
15:51
Гематомы, кровоизлияние в мозг и смерть: Панина втянули в страшную историю
15:48
"Почему же она еще не на нарах?": Садальский вцепился в антипрививочницу Шукшину
15:34
Лукашенко признали угрозой Европы
15:27
Директор МУЗ-ТВ уволился после "гей-свадьбы" Киркорова и Манукяна
15:26
Неблагодарную Пугачеву смешали с грязью: Не была нужна никому!
15:26
Предиабет, отложения жира: что творится с резко сдавшим Жуковым
15:12
Скрывавшая беременность Арнтгольц произвела фурор на балу: Шикарная леди
15:09
Политолог Карасев назвал варианты завершения конфликта в Донбассе
15:02
"Снова елочку пришла пометить": вывалившую грудь Волочкову оплевали
14:51
Что стало с могилой Нины Ургант сразу после похорон
14:48
Взбешенный Соседов оправдался за хамство: Это разговоры на кухне
14:47
"Мы попрощались": Муж Седоковой ушел насовсем
14:37
"Хулиганские выходки": Водонаева в провокационной позе в номере отеля всполошила россиян
14:29
"Вынужден с тобой расстаться": Садальский больно ткнул Кравченко в день ее рождения
14:28
Скрывал много лет: что известно о единственной жене Ефима Шифрина
14:26
В Петербурге при ремонте трубы с горячей водой пострадал рабочий
14:04
"Затыкают": у попавшей под пресс Шукшиной появился неожиданный союзник
14:00
Активно двигающего бедрами Баскова сняли с юной тиктокершей
13:59
В Приморском крае самолет во время взлета столкнулся с сугробом
13:58
"Люблю!": Счастливая Долина обмякла в ласках чужого мужа
13:44
Стало известно о потере в семье Хабенского: Человек с большим сердцем
13:31
В Сургуте сгорел пассажирский автобус
13:29
МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена
13:23
"Герой": психолог объяснил феномен Шукшиной после слов о вакцинации
13:17
Пьющий муж известной актрисы заберет при разводе сотни миллионов: звезда горько рыдает
13:16
Внешность дочери Маликова взбудоражила народ
13:14
"Высосал из пальца": Данко сцепился с оскорбленным Омаровым
12:57
Две вдовы, двое наследников: что стало с семьей Жени Белоусова, о которой почти никто не знал
12:57
Порезы и уколы: Как 50-летняя Федункив перекроила лицо
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Звезды "Секса в большом городе" ушли в добровольную изоляцию из-за травли

Звезды "Секса в большом городе" ушли в добровольную изоляцию из-за травли

Актрисы известной ленты столкнулись с нападками в СМИ и соцсетях.
прочитано 90 раз

В Нью-Йорке прошла премьера сериала "И просто так…" – продолжения культовой теленовеллы "Секс в большом городе". Новые эпизоды расскажут о том, как сложились судьбы героинь ленты Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк.

ПО ТЕМЕ

Злейшие враги: за облитую грязью тираншу Сару Джессику Паркер вступился мужчина мечты

В Сети появился "горько-сладкий" трейлер продолжения "Секса в большом городе"

На красной дорожке мероприятия перед камерами позировали главные звезды сериала. Актриса Сара Джессика Паркер пришла на премьеру с мужем и коллегой по цеху Мэттью Бродериком и сыном Джеймсом. Следом перед репортерами появились экранные подруги исполнительницы роли Кэрри Брэдшоу – актрисы Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

В последнее время Паркер, Дэвис и Никсон приходится непросто. Внешность актрис часто подвергается критике. В Сети постоянно говорят о том, что звезды "Секса в большом городе" превратились в старушек. Как признаются артистки, на площадку "И просто так…" много раз проникали папарацци, с целью заполучить их "неудачные" фото.

Например, 55-летнюю актрису Синтию Никсон оплевали за то, что ее героиня Миранда Хоббс в свежих сериях не закрашивает седину. Между тем артистка утверждает, что решение о том, как будет выглядеть персонаж, принимала не она. Сама Синтия не видит ничего криминального в естественности героини.

"Майкл Патрик Кинг, наш главный сценарист и режиссер, сказал: "Вы знаете многих женщин во время пандемии, они не могли попасть в салон красоты и решили поседеть, а потом решили, что им это нравится. Поэтому, если бы это была одна из женщин, мы думаем, что это была бы Миранда" – рассказала Никсон в свежем интервью.

56-летняя Кристин Дэвис ранее тоже подвергалась нападкам и травле. По словам знаменитости, комментарии о том, что ее лицо изменилось не в лучшую сторону, вновь и вновь появляются в Интернете. Исполнительница роли Шарлотты Йорк призналась, что такие сообщения "все еще причиняют боль".

Чтобы не расстраиваться Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер разработали стратегию – актрисы перестали следить за публикациями в СМИ и проверять соцсети. Синтия Никсон, между тем, отказалась от добровольной информационной изоляции. "Синтия более жесткая, а она нет, поэтому мы ей говорим: "Ты расскажешь нам позже, хорошо?" – поделилась Дэвис.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 18:06 Источник: usmagazine.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Отказ от съемок, возобновление давней вражды, огромные гонорары: сериал "Секс в большом городе" возвращается

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс

Страшно смотреть

Шоу-бизнес

"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье

Женщина не выдержала
Шоу-бизнес

Неблагодарную Пугачеву смешали с грязью: Не была нужна никому!

Всплыли старые обиды
Шоу-бизнес

Сердце не выдержало: Рудинштейн перед смертью умолял о прощении

Причина конфликта вскрылась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

В Петербурге при ремонте трубы с горячей водой пострадал рабочий
В Приморском крае самолет во время взлета столкнулся с сугробом
В Сургуте сгорел пассажирский автобус
Под Калининградом загорелось здание XIX века
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+