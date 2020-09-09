"Голая и в маске": Звезда сериала "Склифосовский" Мария Куликова смущенно закрыла лицо руками

Звезда сериала "Склифосовский" отправилась на отдых. Мария Куликова наслаждается отпуском в Турции.

Из-за пандемии коронавируса любители заграничных путешествий ограничены в выборе. Многие вынуждены были отдыхать в России. Те, кто дождался частичного открытия границ, полетели загорать в Турцию. Звезда сериала "Склифосовский", например, уехала в Гечек.

Городок, в котором сейчас находится артистка, расположен возле морской бухты в красивейшем заливе Фетхие. Гечек можно обойти пешком за час, а на велосипеде объехать за 15 минут. Тем не менее, в этом маленьком населенном пункте есть шесть специально оборудованных стоянок для яхт.

В личном микроблоге Мария Куликова опубликовала свежее видео с курорта. В кадре артистка плывет на судне. Звезда сериала "Склифосовский" облачена в купальник, поверх которого надета сетчатая накидка. Заметив, что ее снимают, актриса смущенно закрыла лицо руками.

В жару артистка и другие отдыхающие вынуждены носить медицинские маски в общественных местах. Из-за коронавируса турецкие власти ввели карантинные меры.

"Голая и в маске😂😂😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она не голая ,а в купальнике ,а Вы на море в шубе наверное купаетесь ?🤣", "Обалденное такси!!!! Самое то главное с главным аксессуаром 2020 года😄😄 Зато лицо точно не обгорит!!😄 Хорошего отдыха!!!😍", "Вот времена наступили. Пляжный прикид и медицинская маска 😏 Эх... Ну хотя бы так... Удачного отдыха в солнечной Турции 🌞", "Ой, какая красивая-то!)😻В конце так мило засмущались🙈Хорошего вам отдыха!!😘❤️", – отреагировали на ролик поклонники Марии Куликовой.