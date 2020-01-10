Несовместимые: у Екатерины Вилковой наметились большие проблемы с мужем

Несмотря на то, что актриса не привыкла "выносить сор из избы", в супружеской жизни у Екатерины с ее мужем актером Ильей Любимовым не все так гладко, как кажется на первый взгляд. А проблема кроется в их элементарной астрологической несовместимости.
Предстоящий год для артистки будет тяжелым, так как сейчас у нее продолжается очень сложный астрологический транзит, который влечет за собой проблемы в отношениях и продлится еще ближайшие три года. Но это еще не все проблемы для известной артистки... Екатерине также необходимо следить за своими деньгами, не ввязываться в финансовые махинации и быть предельно внимательной при подписании контрактов в кино, так как на ее имени попытаются нажиться непорядочные люди. "Утешает лишь то, что Екатерина преодолеет все трудности благодаря своему сильному волевому характеру", – добавил Ермолаев.
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