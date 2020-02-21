Путин о сериале "Слуга народа"

Разговор с Владимиром Путиным об отношениях Украины и России Андрей Ванденко начал с того, что поинтересовался у президента, смотрел ли он сериал "Слуга народа". Политик был предельно лаконичен: "Нет".
Далее выяснилось, что российский лидер не видел даже отрывков из этой ленты и не знает главных героев. "Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает", – подчеркнул Путин.
Напомним, что "Слуга народа" повествует об учителе истории Василии Голобородько, который неожиданно для себя и окружающих одерживает победу на выборах президента Украины. Его роль исполняет Владимир Зеленский.
Сериал приобрел огромную популярность в Незалежной, а затем выбрался на международную арену. Зрители со всего мира могут посмотреть "Слугу народа" на платформе "Нетфликс" с английскими субтитрами. Планируется, что он будет и озвучен на этом языке.
Права на все серии "Слуги народа" были также выкуплены российскими сервисами. Речь идет о "Премьере" и "Кинопоиске". На ютуб-канале самые яркие отрывки и серии целиком можно смотреть бесплатно.
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