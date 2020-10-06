"Майор КГБ в шляпе!": сериал о гибели группы Дятлова привел экспертов в бешенство

Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич побывал на предпоказе теленовеллы, который организовывал ТНТ. Специалист проектом остался недоволен.
Кунцевич подчеркнул, что в сериале "Перевал Дятлова" много вымысла. Придумки киношников выставляют членов группы в плохом свете. Юрию не понравился эпизод, в котором Игорь Дятлов обыскивает карманы Семена Золотарева. Возмущение вызвал герой, который носил фамилию Ельцин.
К тому, как в сериале "Перевал Дятлова" ведется расследование, у Юрия Кунцевича тоже есть вопросы. По сценарию распутывает дело о смерти туристов майор КГБ Олег Костин. По словам эксперта, при наличии такого числа погибших никто бы не доверил следствие только одному человеку.
"Расследование должна была вести оперативно-следственная группа под руководством генпрокуратуры. А тут майор КГБ в шляпе!" – заметил специалист.
Главная недоработка киношников, по мнению Кунцевича, заключается в том, что версия о техногенной катастрофе не нашла отражения в сериале "Перевал Дятлова". Авторы подержали идею прокуратуры о том, что туристы погибли от лавины и холода.
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