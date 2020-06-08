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Первое гибридное онлайн-мероприятие в области моды пройдет в июне

Первое гибридное онлайн-мероприятие в области моды пройдет в июне

Фото: Пресс-служба
10-11 июня 2020 года пройдет Global Talents Digital – первый в мире международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате, который совместит реальные дизайнерские коллекции с цифровыми. Виртуальные и реальные модели представят новые коллекции. Виртуальные инстаграм-звезды покажут собственные digital-коллекции.
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50 участников из 20 стран представят свои коллекции и работы в нестандартном формате видеопрезентаций – часть из них с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров. Мода будет дополнена визуальным искусством: 3D-художники подготовят цифровые картины специально для Global Talents Digital. В течение двух дней за трансляциями можно будет следить на медиасервисе MEGOGO, в социальной сети VKontakte и еще на 100 сайтах по всему миру.

Дополненная реальность (AR) станет частью прямой трансляции – благодаря этому некоторые модели из коллекций можно будет увидеть в окружающей зрителей реальности, при использовании смартфона. Команда разработчиков ЯZAT и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова и The Digital Mary создали цифровые варианты коллекций дизайнеров-участников – они также будут доступны в AR.

Фото: Пресс-служба

"Global Talents Digital – онлайн-реализация проекта Палаты моды Global Talents, в рамках которого десятки молодых и талантливых брендов со всех континентов представили свои коллекции на подиуме в Москве. Принципиальное отличие нового проекта в том, что он соединит реальные коллекции с чисто цифровыми. Кроме того, Global Talents Digital существует вне классических модных сезонов и охватывает большое количество стран – как через участников, так и через трансляции. От ЮАР до Японии, от США до Австралии. И точка пересечения – Россия, Москва, откуда большинство участников первого выпуска. Мы системно поддерживаем и продвигаем молодые таланты уже много лет. Ситуация с глобальным локдауном подтолкнула нас к поискам новых форм, и одним из экспериментов станет Global Talents Digital в июне 2020", – Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Среди участников – перуанский бренд ANNAISS YUCRA, подготовивший коллаборацию с виртуальной моделью Ivaany из Франции. Еще одна коллаборация, которую можно будет увидеть в рамках онлайн-мероприятия, – совместная презентация бренда Be.Li.Ve. с австралийскими цифровыми моделями агентства Klubb Visuals – Candice Klubb и Bambi. Виртуальная модель Kim Zulu из ЮАР покажет свою первую собственную digital-коллекцию. Известная цифровая модель Aliona Pole (Россия), принимавшая участие в виртуальной Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, представит совместную коллаборацию с AliExpress. Впервые AliExpress выставит виртуальную одежду на продажу: каждый из четырех лимитированных образов можно будет приобрести на российском маркетплейсе, чтобы затем примерить на себя виртуально.

В Global Talents Digital свои коллекции представят как российские, так и зарубежные дизайнеры. Среди участников – CHAPURIN, VARVARA ZENINA, into|into, Not for sale, duet.by.me, САМШИТ, AMARIN jewelry, OLA OLA, BEINUNISON, DANIIL KOSTYSHIN, RABBITHOLE, BAYARTAEV, ophelica, ГИДРОПЛАН, ALKHANASHVILI, Be.Li.Ve. (Россия / Франция), Sushchenko (Россия / Исландия), JAKE LIU (Австралия), Florentina Leitner (Австрия / Бельгия), CHAIN, VANESA KRONGOLD (Аргентина), FEMME DE MARS (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, LINUS LEONARDSSON (Великобритания), NS GAIA (Индия), Också (Испания), TOMMAZO Studio (Кипр), ANNAISS YUCRA (Перу), 13/7 (Польша), Shell (США), Svoboda Ravenstvo Bratstvo (Франция), GUIDO VERA (Чили), AFTER WORK STUDIO, RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария), VIVIANO (Япония).

Восемь художников создали цифровые картины специально для Global Talents Digital. В рамках онлайн-презентаций свои картины покажут российские художники: Sub Sensus, работавший с известными российскими и зарубежными исполнителями, в том числе с Трэвисом Скоттом и Migos, Фернанд Кларк – моушен-дизайнер и CG-artist, руководивший созданием CG-декораций для мюзикла-оперетты на сцене Большого театра. Кроме того, будут представлены работы трех немецких художников: Антони Тудиско, который сотрудничал с Nike, Versace и MTV, Марка Тудиско – 3D-художника и арт-директора, который работает с Nike, Reebok, Sprite и другими брендами, Тимо Хельгерта – digital-художника, креативного директора, создавшего серию 3D-видео "Возвращение природы", в котором выразил свое послание надежды всем, кто пострадал от вируса COVID-19. Кроме того, итальянский 3D-художник Алексей Северин представит совместную работу с французской виртуальной моделью Serah Reikka. Алексей сотрудничает с арт-группой Recycle, их общие проекты были представлены на Венецианской Биеннале и в Центре Помпиду в Париже.

На Global Talents Digital будут представлены коллаборации художников VEL LY и Егора Голополосова с инициативой RTX STUDIO. Для создания арт-проектов молодые таланты использовали новый класс ноутбуков на базе графики GeForce RTX, созданных для продуктивной работы с визуальным контентом. VEL LY, которая работала с такими брендами, как Dior, GIVENCHY, Dolce & Gabbana, Cartier, Lancôme, а также Егор Голополосов, работавший с Disney, Coca-Cola, Coach и многими другими известными брендами, поделятся результатами своей работы с использованием новых технологий.

Global Talents Digital объединяется с медиаплатформой #Москвастобой, которая уже несколько месяцев наполняется лучшими онлайн-мероприятиями, проходящими в Москве. Здесь собраны проекты ведущих музеев и выставочных площадок столицы, образовательные и культурные проекты Москвы, развлекательные мероприятия. Видеопрезентации участников Global Talents Digital покажут на москвастобой.рф.

Дизайнеров поддержат более сотни российских и зарубежных СМИ. Следить за онлайн-презентациями новых коллекций дизайнеров можно будет из любой точки мира.

Справочно: Global Talents Digital – это виртуальная версия проекта Национальной палаты моды Global Talents, который создан для поддержки молодых талантов по всему миру и проходит при поддержке Фонда моды. Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже проведено два физических сезона, во время которых дизайнеры из Аргентины, Бангладеш, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Перу, Франции, Швейцарии и Швеции получили возможность сделать свои дебютные показы на большом подиуме для международной аудитории.

За музыкальное сопровождение Global Talents Digital отвечает DJ GROOVE.

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