В Сочи пройдет XIII Зимний международный фестиваль искусств

С 12 по 23 февраля 2020 года в Сочи состоится один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны – XIII Зимний международный фестиваль искусств, артистический директор – Юрий Башмет.

Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, детские спектакли, образовательные проекты, а также лекции и мастер-классы… все это – далеко не полный список того, что ожидает гостей Зимнего международного фестиваля искусств в феврале в прекрасном городе Сочи.

Вот уже 13 лет, как на две зимние недели южный курорт превращается едва ли не в главную культурную площадку страны: фестиваль ждут не только местные жители, в Сочи съезжаются ведущие культурные деятели, директора фестивалей, мировые звезды, журналисты и туристы. Ведь именно здесь и именно в это время формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры, проходят конференции, концерты, спектакли. И каждый из жанров, безусловно, найдет в постолимпийской столице своего зрителя и слушателя.

"Самое главное, что наш фестиваль не просто живет, но и с каждым годом получает все большие и поддержку, и внимание. Когда в 2014 году фестиваль совпал с Олимпийскими Играми в Сочи, они украсили фестиваль внешне, а фестиваль стал культурной начинкой Игр. Фестиваль переживал различные стадии, но он сразу о себе заявил, причем именно как фестиваль искусств, но основа – классическая музыка. Для меня фестиваль – это особый мир, где каждый концерт должен быть не похож на другой. Где мы должны публику и радовать, и открывать что-то новое. И тогда все почувствуют, даже может быть до конца не осознают, но точно почувствуют, что они присутствуют на совершенно особенном культурном действе", – отмечает бессменный художественный руководитель форума, маэстро Юрий Башмет.

Каждый Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета – одновременно и синтез искусств, и поле для экспериментов. В 2020 году традиционно состоится целый ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, народная и композиторская академии, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре и многое другое. При этом в большинстве событий маэстро Башмет принимает участие лично: в качестве художественного руководителя, солиста и дирижера трех своих коллективов: лауреата премии "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Традиционно фестиваль будет открываться спектаклем "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и Камерного ансамбля "Солисты Москвы" 12 февраля на сцене Зимнего театра. Уже на протяжении 4 лет этот спектакль является своего рода пред иктом основной программы фестиваля. Как отмечает маэстро Башмет, этот спектакль не может надоесть, ведь каждый раз, несмотря на одинаковый текст, Константин Хабенский произносит его чуть по-разному, импровизирует. При этом сам спектакль идет с неизменным аншлагом не только в России, но и за рубежом, а в 2017 году среди зрителей "Не покидай свою планету" на X Юбилейном фестивале в Сочи был президент РФ Владимир Владимирович Путин.

Большой гала-концерт открытия фестиваля состоится на сцене Зимнего театра 13 февраля. В нем примут участие маэстро Башмет, камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский юношеский симфонический оркестр ("Оркестр Будущего"), а также всемирно известные солисты – сопрано Ольга Кульчинская (сопрано), скрипачка Клара Джуми Кан (Корея), флейтист Массимо Мерчелли (Италия) и другие.

Следуя идее, что каждый вечер должен быть не похож на предыдущий, ежегодный этнический концерт (14 февраля) в этом году будет представлен выступлением африканской исполнительницы Соны Йобартех, искусно владеющей уникальным музыкальным инструментом, смеси гитары и арфы, получившей название "кора".

На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 20 февраля, выступит пятикратный номинант премии "Грэмми", знаменитый американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио с программой посвященной великому джазовому музыканту прошлого Эрролу Гарнеру.

Вечер балета 16 февраля будет представлен спектаклем в хореографии Артура Пита The Mother (по мотивам сказки "История одной матери" Андерсена) в исполнении примы-балерины Лондонского Королевского балета Натальи Осиповой и Джонатана Годдара.

Еще один вечер впервые в истории фестиваля будет отдан гала-концерту оперных звезд в рамках международного проекта "Опера – за мир" 19 февраля. На сцену Зимнего театра в концерте "Итальянское бельканто" выйдут сопрано Номбуэло Йенди (Южная Африка), меццо-сопрано Виктория Каркачева (Россия), тенор Алек Карлсон (США), баритон Деннис Хмеленский (Германия), басс-баритон Герман Алькантара (Аргентина). Компанию солистам составят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Корчака.

Еще один новый жанр для Сочинского фестиваля – концерт музыки Барокко 21 февраля. Силами знаменитого итальянского коллектива La Magnifica Comunità под управлением скрипача и дирижера Энрико Казацца, а также солистки Раффаэллы Миланези (меццо-сопрано) слушатели совершат музыкальное путешествие по следам Марко Поло: из Италии в Турцию, Персию, Индию и Китай эпохи Барокко.

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи.

15 февраля в Зимнем театре состоится музыкальный спектакль "Ван Гог. Письма к брату", где в роли чтеца выступит актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов.

А 17 февраля состоится мировая премьера хоровой оперы "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском", в авторском прочтении Михаила Дурненкова, Александра Чайковского, Георгия Исаакяна и Юрия Башмета, написанная специально по заказу фестиваля.

Еще три мировые премьеры вошли в программу гала-концерта закрытия: слушателям представят сочинения Оскара Бьянки, Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет.

А 22 февраля, как и уже несколько последних лет, на фестивале пройдет Детский день. В Зимнем театре состоится спектакль Российского академического молодежного театра "Я хочу в школу", в течение дня также будут проходить мастер-классы как для детей, так и для педагогов общеобразовательных школ города Сочи, выбор лучшего театрального класса. Но детские программы не ограничатся одним днем: в течение всего фестиваля в Зимнем театре будут происходить развивающие и развлекательные мероприятия для детей.

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограничится пространством только главной площадки – Зимнего театра. Особенная программа ждет гостей форума также в Зале камерной и органной музыки города Сочи.

Так, 15 февраля здесь состоится уже третий Турнир Поэтов, на следующий день – Бетховен-марафон из сонат для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена, а 17 февраля – программа, посвященная Араму Хачатуряну и другим композиторам "армянской пятерки". В исполнении Трио Хачатуряна прозвучит музыка Бабаджаняна, Мирзояна, Сарьяна, Худояна и Арама Хачатуряна.

18 февраля в Органном зале пройдет специальный проект "Танцы с контрабасом", участие в котором примут Артем Чирков (контрабас), Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка), Максим Рубцов (флейта), Илья Козлов (скрипка), а также Квартет им. Танеева и Квартет им. Рахманинова. А 21 февраля там же состоится ежегодный, Пятый Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру.

Также в Зале камерной и органной музыки пройдут отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии. Помимо Музыкальной академии, свое развитие в рамках XIII Фестиваля искусств получат лаборатория видео-арта, Школа фотографии и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре. Пройдет серия открытых лекций Лектория фестиваля. А также по традиции в рамках фестиваля состоится Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии.

"Мы для того устремляемся в каждый следующий год, в каждый следующий фестиваль, чтобы у молодого поколения появился стимул. Кто-то захочет в будущем заниматься анимацией, кто-то музыкой, кто-то посмотрит наш спектакль и захочет стать актером. Это то, что помогает всем нам проживать жизнь с целью, делать каждый следующий фестиваль все более интересным", – отмечает маэстро Башмет.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за чуть более чем 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе.