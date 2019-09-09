Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях

13 сентября в Технопарке "Сколково" состоится первая в России Instagram-конференция. Гостей ждет выступление звездных спикеров и блогеров, которые поделятся своим опытом в продвижении и монетизации собственных аккаунтов, особенностями работы без бюджета, познакомят с последними трендами Instagram.



поделиться