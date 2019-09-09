Звезды Instagram расскажут как заработать в соцсетях

Первая Instagram-конференция в России – это не только выступления сильнейших специалистов отрасли, но и мощная площадка для нетворкинга. В качестве приглашенных гостей на мероприятии будут топовые бизнес-тренеры, актеры, стилисты, популярные блогеры: Радислав Гандапас, Алексей Воронин, Ирина Голдман (Ира и Спейс), Дарья Булавина, Лилия Абрамова и другие. Полный список подтвержденных гостей уже доступен на официальном сайте конференции.
Instagram-конференция будет интересна бизнесменам, которые ищут возможности для развития, фрилансерам и блогерам, которым постоянно нужны новые идеи, а также всем тем, кто понимает, что рост любого бизнеса сегодня зависит от новых технологий. Формат форума подразумевает исключительно практические советы, которые можно сразу применять на практике.
В
рамках конференции у гостей будет возможность не только открыть для себя новые
возможности популярной соцсети, но и лично пообщаться со специалистами по
продвижению, бизнесменами и известными медийными личностями.