Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
"На Трубе" – увлекательное путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи проводников, семи знаменитых артистов, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа, заставит ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Вы окажетесь рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.
Фантастически красивые интерьеры 200-летнего Дома на Трубной: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золоченая лепнина, подлинные зеркала позапрошлого века… Вы перенесетесь более, чем на столетие назад и окажетесь в ресторане "Эрмитаж" – самом модном месте Москвы рубежа XIX-XX веков. Здесь царил легендарный ресторатор Люсьен Оливье, придумавший культовый салат, который стал символом русской кухни. Вы попробуете его из рук самого автора…
7 мифов Дома на Трубе:
Семь незабываемых экскурсий проведут семь проводников:
А может быть и
Представление закончится в историческом зале "Эрмитаж", где вы встретитесь с Чеховым и Толстым. В финале вас ждет невероятное перемещение во времени: вы окажетесь в интерьерах знаменитого ресторана Оливье.
Премьерные показы состоятся 26, 27, 28 апреля и 22, 23 мая. Начало спектакля в 19.00.
Заявки на участие конкурсе принимаются до 1 июня 2019 года
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