Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"

В театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "На Трубе". Работу называют историческим променадом с Чеховым, Толстым, Чайковским, Достоевским, Горьким, шампанским и "Оливье".

"На Трубе" – увлекательное путешествие во времени и пространстве. Удивительный особняк в центре Москвы, единственный дом на Трубной площади, сохранивший исторические стены и подлинные интерьеры, приоткрывает свои тайны. Волшебный экскурс в историю в сопровождении семи проводников, семи знаменитых артистов, каждый из которых выступает в классическом театральном амплуа, заставит ожить мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Вы окажетесь рядом с великими людьми прошлого – Чеховым и Достоевским, Чайковским и Толстым, Горьким и Сувориным – в самые захватывающие моменты их биографий.

Фантастически красивые интерьеры 200-летнего Дома на Трубной: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золоченая лепнина, подлинные зеркала позапрошлого века… Вы перенесетесь более, чем на столетие назад и окажетесь в ресторане "Эрмитаж" – самом модном месте Москвы рубежа XIX-XX веков. Здесь царил легендарный ресторатор Люсьен Оливье, придумавший культовый салат, который стал символом русской кухни. Вы попробуете его из рук самого автора…

7 мифов Дома на Трубе:

В 1902 году Максим Горький устроил банкет по случаю премьеры спектакля по пьесе "На дне" в Московском Художественном театре

В 1897 году Антон Павлович Чехов встретился с издателем Сувориным. Встреча закончилась драматично…

Товарищество "Гостиница Эрмитаж Оливье" была самой дорогой ресторацией Москвы. Здесь готовили знаменитый салат.

"Татьянин день" – праздник Московского университета. В этот день начинались зимние каникулы. В этот день облик ресторана "Эрмитаж" менялся до неузнаваемости.

Знаменитую речь о Пушкине Федор Михайлович Достоевский читал на заседании Общества любителей русской словесности. Она понравилась не всем.

В гостинице "Эрмитаж" приезжим "нумера" не сдавались. Только на время.

В 1877 году Петр Ильич Чайковский отмечал свою свадьбу с девицей Антониной Милюковой. Супруги были женаты всю жизнь, но не прожили вместе ни одного дня.

Семь незабываемых экскурсий проведут семь проводников:

Ирина Алферова, народная артистка России, лирическая героиня

Татьяна Веденеева, народная артистка России, социальная героиня

Александр Галибин, народный артист России, благородный отец

Владимир Качан, народный артист России, резонер

Ольга Овчинникова, народная артистка России, благородная мать

Юрий Чернов, народный артист России, простак

Владимир Шульга, народный артист России, злодей

А может быть и

Татьяна Васильева, народная артистка России, дуэнья

Иосиф Райхельгауз, народный артист России тиран

Ольга Гусилетова, заслуженная артистка России, инженю

Представление закончится в историческом зале "Эрмитаж", где вы встретитесь с Чеховым и Толстым. В финале вас ждет невероятное перемещение во времени: вы окажетесь в интерьерах знаменитого ресторана Оливье.

Премьерные показы состоятся 26, 27, 28 апреля и 22, 23 мая. Начало спектакля в 19.00.