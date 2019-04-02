Власти говорят "нет" переработкам таксистов

Инновации помогут контролировать график работы водителей. Власти Москвы планируют запустить уникальную систему-фильтр, позволяющую регламентировать работу таксистов по всем агрегаторам и официальным автопаркам. Ее планируют запустить к концу 2019 – началу 2020 года.



В конце 2018 года закон был принят в первом чтении со значительными поправками. В окончательном виде планируется его принять в июне-июле 2019 года. После полного введения в работу такси, система-фильтр будет запрашивать данные у МВД и базы разрешений такси для контроля времени работы водителей. Так власти рассчитывают снизить число аварий сначала на дорогах столицы, а затем и по всей стране. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, рассказал, что в 2018 году число аварий с участием такси выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин такой тенденции является слишком много работающих водителей, которые устают и засыпают за рулем.

Часть агрегаторов такси ограничивают время работы водителей, но таксисты, обходят ограничения переключаясь между приложениями. Поэтому городские власти планируют запустить специальную систему-фильтр между приложением на устройстве таксиста и агрегаторами. Эта система будет ограничивать доступ к системе заказов такси для водителей, которые работают более восьми часов в день за рулем, а также таксистов без ОСАГО и не прошедших медосмотр.

"Система будет работать только если агрегаторы согласятся к ней подключиться. Но уже сегодня многие из них не только поддерживают внедрение системы, но и помогают в ее разработке", – рассказал Ликсутов.

"Мы поддерживаем инициативу властей о централизации учета рабочего времени водителя. Считаю, в целях безопасности пассажиров вопрос должен решаться комплексно. Так, например, может быть разработана единая платформа, к которой во время назначения заказа будут обращаться агрегаторы и таксопарки. В этом случае платформа осуществит проверку обращения по ряду пунктов: наличие разрешения, водительское удостоверение, документы на автомобиль, медосмотр, электронный путевой лист, налоговые ограничения и другое. Относительно вопроса о точном рабочем времени таксиста важно оценивать фактическое время работы водителя без учета времени на отдых. Платформа данном случае может вести учет времени выполненных заказов и прохождения медосмотра. Система прохождения медосмотра должна быть также обновлена и иметь цифровую подпись медработника в электронном путевом листе, чтобы уйти от медицинских штампов и минимизировать фальсификацию документов", – прокомментировал нововведение главный исполнительный директор "Мостакси" Владислав Омаров.