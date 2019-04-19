Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон

В старинном московском особняке Гончаровых-Филипповых идет второй сезон оперы-променад "Пиковая дама". Прежний хозяин дома – Афанасий Гончаров – прокутил в карты все фамильные миллионы, а место, известное сейчас как бар "Тройка Multispace", до сих пор хранит атмосферу салона: пары кружатся в танце, дамы разбивают сердца, а молодые люди азартно доверяют фишкам и фортуне свои жизни.

Сюда приглашается каждый, кто не боится сделать ставку и испытать судьбу. Еще с порога граф Сен-Жермен подскажет вам: "Вглядись в свое сердце, чтоб ключ отыскать. С собою возьми только то, что другому не взять…". И первые, с кем обязательно нужно разыграть карту – бармены. Именно с них в новом сезоне начинается магия, ведь вместе с брендом "Онегин" авторы действа создали 7 коктейлей по героям – Германн, Графиня, Лизавета Ивановна, Томский, Нарумов, Чекалинский и Сурин. Это семь уникальных характеров, вкусов и предсказаний.

Чтобы получить не только гастрономическое удовольствие, но и заглянуть в себя, приходите заранее. Ведь на оперу-променад приглашается только 54 гостя (их число равно количеству карт в полной французской колоде). Они проходят обряд посвящения в тайное сообщество, а затем сам Александр Пушкин проведет их по трем этажам усадьбы, по полному символов сюжету и познакомит с героями действия. Он покажет игорный дом, зимний сад, бальный зал, будуар знатной графини и расскажет мистическую историю Германна. Не бойтесь увидеть в старом доме призраков или Пиковую даму, ведь, быть может, фантомы здесь вы?

ПЕРВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ОПЕРА В ИММЕРСИВНОМ ФОРМАТЕ

"Пиковая дама" – первая классическая опера в формате променада. Постановка стала лауреатом III Национальной премии "Онегин 2018" в номинации "Событие. Оперное притяжение".

Тема карточной "семерки" не так проста, какой кажется на первый взгляд: в то время было очень распространено увлечение дворянства астрологией. И считается, что семь основных персонажей Пушкин не просто выбрал по числу планет в древней астрологии, но и наделил героев точными характеристиками планет.

Главный персонаж Герман – Меркурий, он владеет оккультными знаниями, искусством гадания и колдовства. Чекалинский во главе карточного стола олицетворяет Солнце, каждый раз Пушкин подчеркивает его улыбчивость, ласковость и веселость. Нарумов и Сурин персонажи эпизодические, но важные: Сурин холоден, расчетлив, тверд, он как Сатурн, который в астрологии управляет свинцовым суриком, а конногвардеец Нарумов – Юпитер.

Графиня – Венера, и как указывает нам Пушкин, именно так в молодости именовали ее в Париже. В образе Елизаветы Ивановны подчеркиваются ее смирение, сострадательность и зависимость от всех других персонажей. Не напоминает Луну, спутник, который светит отраженным светом?

Работая над оперой, композитор Петр Ильич Чайковский, кажется, тонко чувствовал эту астрологическую нить в произведении и усилил ее. В то время как Пушкин наделяет молодого офицера Томского, олицетворяющего Марс с его мужской энергией, чертами волокиты, Чайковский вкладывает ему в уста знаменитую песню о девицах, восседающих на его руках, как птицы на ветвях дерева.

Возможно, все эти астрологические тонкости – только предположения. Фактом остается то, что опера стала музыкальным шедевром и до сих пор входит в топ-50 самых популярных опер мира. Ее сотни раз ставили на всех главных сценах мира – от Мариинского театра и Ла Скала до Большого театра и Метрополитен-опера. Но режиссера оперы-променад Александра Легчакова на создание своей "Пиковой дамы" вдохновила работа Всеволода Мейерхольда, который в 40-х годах XX века не только вернулся к оригинальному сюжету Пушкина, но и взял на роль Германна не оперного певца, а актера.

В новой "Пиковой даме" новаторство заключено не в содержании, а в форме постановки. Променад идеально подходит данному произведению Пушкина, так как оно выстроено вокруг центрального символа – Витой лестницы, движение по которой и есть путь испытания человеческой души, восхождения к божественной истине. Зритель вместе с главным героем Германном проходит этот путь, буквально погружаясь в каждую сцену. Музыку Петра Чайковского исполняют солисты ведущих московских театров, хор и оркестр из 30 музыкантов. В каждом представлении задействовано 70 исполнителей и два дирижера: один управляет оркестром, второй – солистами, рассредоточенными по 10 комнатам. Гости вместе с актерами и музыкантами отправляются в путешествие по старинному дому, и каждый акт разворачивается не просто у них на глазах, а на расстоянии вытянутой руки!

Среди декораций, увлекающих в магический мир Пушкина, можно увидеть "живые" портреты Графини и Сен-Жермена, выполненные в традициях Роберта Уилсона. Видео-арт к опере-променад создавали сценограф Полина Бахтина и студия Radugadesign, а саунд-дизайн – молодой композитор Никола Мельников, известный по своим работам для Недели Моды Haute Couture в Париже AW 15 / SS 16 и гала-ужина Захи Хадид в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Благодаря фэшн-дизайнеру Асе Соловьевой костюмы артистов, сохраняя черты эпохи, современны. В них продумана каждая деталь! Например, на шее Лизаветы Ивановны сверкает миллионом граней кристальное сердечко, на руке Полины – удивительной красоты браслет, а от запонок таинственного графа Сен-Жермена в форме черепа не оторвать глаз. Украшения для оперы предоставил бренд Swarovski.

Работа над постановкой оперы-променад шла по "бродвейской системе": после пяти закрытых пилотных показов, имевших успех у зрителей, команда проекта Altrulion два года работала над полной версией спектакля. В прошлом году состоялась премьера, а сейчас, по словам режиссера Александра Легчакова, спектакль, как настоящий бриллиант, заиграл всеми гранями.

Бессмертная музыка здесь искусно переплетена с яркими декорациями, новыми технологиями и драматической игрой актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и современной хореографией Олега Глушкова. В одном из составов роль Германна исполняет Петр Налич!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ