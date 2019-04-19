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Пресс-релизы

Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон

Фото: пресс-служба
В старинном московском особняке Гончаровых-Филипповых идет второй сезон оперы-променад "Пиковая дама". Прежний хозяин дома – Афанасий Гончаров – прокутил в карты все фамильные миллионы, а место, известное сейчас как бар "Тройка Multispace", до сих пор хранит атмосферу салона: пары кружатся в танце, дамы разбивают сердца, а молодые люди азартно доверяют фишкам и фортуне свои жизни. 
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Сюда приглашается каждый, кто не боится сделать ставку и испытать судьбу. Еще с порога граф Сен-Жермен подскажет вам: "Вглядись в свое сердце, чтоб ключ отыскать. С собою возьми только то, что другому не взять…". И первые, с кем обязательно нужно разыграть карту – бармены. Именно с них в новом сезоне начинается магия, ведь вместе с брендом "Онегин" авторы действа создали 7 коктейлей по героям – Германн, Графиня, Лизавета Ивановна, Томский, Нарумов, Чекалинский и Сурин. Это семь уникальных характеров, вкусов и предсказаний.

Фото: пресс-служба

Чтобы получить не только гастрономическое удовольствие, но и заглянуть в себя, приходите заранее. Ведь на оперу-променад приглашается только 54 гостя (их число равно количеству карт в полной французской колоде). Они проходят обряд посвящения в тайное сообщество, а затем сам Александр Пушкин проведет их по трем этажам усадьбы, по полному символов сюжету и познакомит с героями действия. Он покажет игорный дом, зимний сад, бальный зал, будуар знатной графини и расскажет мистическую историю Германна. Не бойтесь увидеть в старом доме призраков или Пиковую даму, ведь, быть может, фантомы здесь вы?

ПЕРВАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ОПЕРА В ИММЕРСИВНОМ ФОРМАТЕ

"Пиковая дама" – первая классическая опера в формате променада. Постановка стала лауреатом III Национальной премии "Онегин 2018" в номинации "Событие. Оперное притяжение".

Тема карточной "семерки" не так проста, какой кажется на первый взгляд: в то время было очень распространено увлечение дворянства астрологией. И считается, что семь основных персонажей Пушкин не просто выбрал по числу планет в древней астрологии, но и наделил героев точными характеристиками планет.

Главный персонаж Герман – Меркурий, он владеет оккультными знаниями, искусством гадания и колдовства. Чекалинский во главе карточного стола олицетворяет Солнце, каждый раз Пушкин подчеркивает его улыбчивость, ласковость и веселость. Нарумов и Сурин персонажи эпизодические, но важные: Сурин холоден, расчетлив, тверд, он как Сатурн, который в астрологии управляет свинцовым суриком, а конногвардеец Нарумов – Юпитер.

Графиня – Венера, и как указывает нам Пушкин, именно так в молодости именовали ее в Париже. В образе Елизаветы Ивановны подчеркиваются ее смирение, сострадательность и зависимость от всех других персонажей. Не напоминает Луну, спутник, который светит отраженным светом?

Работая над оперой, композитор Петр Ильич Чайковский, кажется, тонко чувствовал эту астрологическую нить в произведении и усилил ее. В то время как Пушкин наделяет молодого офицера Томского, олицетворяющего Марс с его мужской энергией, чертами волокиты, Чайковский вкладывает ему в уста знаменитую песню о девицах, восседающих на его руках, как птицы на ветвях дерева.

Фото: пресс-служба

Возможно, все эти астрологические тонкости – только предположения. Фактом остается то, что опера стала музыкальным шедевром и до сих пор входит в топ-50 самых популярных опер мира. Ее сотни раз ставили на всех главных сценах мира – от Мариинского театра и Ла Скала до Большого театра и Метрополитен-опера. Но режиссера оперы-променад Александра Легчакова на создание своей "Пиковой дамы" вдохновила работа Всеволода Мейерхольда, который в 40-х годах XX века не только вернулся к оригинальному сюжету Пушкина, но и взял на роль Германна не оперного певца, а актера.

В новой "Пиковой даме" новаторство заключено не в содержании, а в форме постановки. Променад идеально подходит данному произведению Пушкина, так как оно выстроено вокруг центрального символа – Витой лестницы, движение по которой и есть путь испытания человеческой души, восхождения к божественной истине. Зритель вместе с главным героем Германном проходит этот путь, буквально погружаясь в каждую сцену.  Музыку Петра Чайковского исполняют солисты ведущих московских театров, хор и оркестр из 30 музыкантов. В каждом представлении задействовано 70 исполнителей и два дирижера: один управляет оркестром, второй – солистами, рассредоточенными по 10 комнатам. Гости вместе с актерами и музыкантами отправляются в путешествие по старинному дому, и каждый акт разворачивается не просто у них на глазах, а на расстоянии вытянутой руки!

Среди декораций, увлекающих в магический мир Пушкина, можно увидеть "живые" портреты Графини и Сен-Жермена, выполненные в традициях Роберта Уилсона. Видео-арт к опере-променад создавали сценограф Полина Бахтина и студия Radugadesign, а саунд-дизайн – молодой композитор Никола Мельников, известный по своим работам для Недели Моды Haute Couture в Париже AW 15 / SS 16 и гала-ужина Захи Хадид в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Благодаря фэшн-дизайнеру Асе Соловьевой костюмы артистов, сохраняя черты эпохи, современны. В них продумана каждая деталь! Например, на шее Лизаветы Ивановны сверкает миллионом граней кристальное сердечко, на руке Полины – удивительной красоты браслет, а от запонок таинственного графа Сен-Жермена в форме черепа не оторвать глаз. Украшения для оперы предоставил бренд Swarovski.

Фото: пресс-служба

Работа над постановкой оперы-променад шла по "бродвейской системе": после пяти закрытых пилотных показов, имевших успех у зрителей, команда проекта Altrulion два года работала над полной версией спектакля. В прошлом году состоялась премьера, а сейчас, по словам режиссера Александра Легчакова, спектакль, как настоящий бриллиант, заиграл всеми гранями.

Бессмертная музыка здесь искусно переплетена с яркими декорациями, новыми технологиями и драматической игрой актеров Мастерской Дмитрия Брусникина и современной хореографией Олега Глушкова. В одном из составов роль Германна исполняет Петр Налич!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

  • Особняк на Яузском бульваре, в котором идет опера-променад, в XIX веке считался одним из лучших дворянских гнезд Москвы и принадлежал деду Натальи Гончаровой, жены Пушкина. Афанасий Гончаров был вынужден продать свою усадьбу, чтобы расплатиться с многомиллионными карточными долгами. И когда Пушкин проиграл в карты 25 000 рублей, это едва не расстроило его помолвку с Натальей Гончаровой.
  • На фронтоне дома до сих пор можно увидеть герб Гончаровых – разделенный шпагой щит под дворянским шлемом, а в спектакле – множество масонских символов. Тайное общество было крайне популярно в ту эпоху, и даже сам Пушкин в 1821 году в Кишиневе вступил в ложу "Овидий". Хотя в дальнейшем поэт разочаровался в движении.
  • В основу событий "Пиковой дамы" легла таинственная история жизни и смерти Натальи Голицыной, одной из влиятельных и богатейших княгинь XIX века. Якобы она владела секретом трех карт, доверенным ей в молодости неким графом Сен-Жерменом. Она назвала их своему внучатому племяннику, и тот сумел отыграть огромный долг.
  • В повести Графиня называет Герману три карты: тройку, семерку и туз. Существует мнение, что в масонстве цифра "три" символизирует дух, "семь" – 7 дней творения, а туз как "единица" – начало мира.
  • В честь этого пушкинского героя был назван второй космонавт планеты Земля – Герман Титов (со слов его собственного отца).
  • Тема карт существовала в литературе до "Пиковой дамы", но только у Пушкина она приобрела многозначность. С этого момента идея обогащения в русских сюжетах всегда будет связана с картами и аферой.
  • Карточная игра "Фараон" из повести, в которой выигрыш зависит от слепого случая, известна уже 530 лет! Она была невероятно популярна в Европе, но потом попала под запрет. Немецкий писатель Гофман называл ее "самой простой и, следственно, самой фатальной игрой".
  • Петр Ильич Чайковский написал свою оперу "Пиковая дама" за 44 дня.
  • Для зрителей создана комната с прозрачным макетом особняка, внутри которого расставлены выполненные в миниатюре узнаваемые объекты интерьеров. Таким образом – почти как в кино — создатели выводят действие на максимально общий план.
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