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Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России

Фото: Пресс-служба
Живая легенда, пионер джаза и джаз-фьюжна, непревзойденный виртуоз и четырехкратный обладатель премии "Грэмми" Стэнли КЛАРК, несомненно, является одним из самых известных бас-гитаристов во всем мире. За свою более чем 45-летнюю карьеру басиста Кларк сотрудничал с такими выдающимися личностями в истории музыки, как Куинси Джонс, Арт Блэйки, Пол Маккартни, Кит Ричардс, Арета Франклин, The Police, Джефф Бек, Херби Хэнкок, Стиви Уандер, Майкл Джексон и многими другими. 
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Артист представит свое шоу для настоящих ценителей джаза и джаз-фьюжна: 17 апреля он выступит в Московском международном Доме музыки, а 18 апреля – в Санкт-Петербургском театре "Мюзик-Холл".

Стэнли Кларк создал собственный неповторимый стиль и технику игры на бас-гитаре: многие музыканты отмечают "свирепую ловкость" Стэнли, способного сделать бас-гитару солирующим инструментом практически в любой песне. Кларк посвятил себя не только сцене, играя на бас-гитаре и контрабасе. Он – продюсер и композитор, автор музыки к ряду телесериалов и популярным голливудским фильмам, среди которых "Ребята по соседству", "На что способна любовь" (биографический фильм о Тине Тернер), "Перевозчик", "Ромео должен умереть", "Пассажир 57".

Фото: Пресс-служба

Стэнли Кларк и по сей день остается страстным поклонником музыки, а также несравненным бас-гитаристом, исполняющим джаз и джаз-фьюжн. Совсем недавно Стэнли выпустил новый альбом The Message, в записи которого принимали участие музыканты его собственной группы The Stanley Clarke Band (Бека Гочиашвили – клавиши, Кэмерон Грейвс – клавиши и Майкл Митчелл – ударные), а также приглашенные артисты (Даг Е. Фрэш – рэпер/битбоксер, Марк Айшем – труба, Дуг Уэбб – саксофон и другие). 
Пластинка получилась фанковой, мелодичной, современной. В The Message прослеживается влияние нескольких жанров, что позволяет оценить альбом любителям различных музыкальных направлений.    

Легенда джазовой музыки, обладатель едва ли не всех мыслимых музыкальных наград Стэнли Кларк приедет со своей группой The Stanley Clarke Band в Россию, чтобы порадовать истинных ценителей джаза и джаз-фьюжна.

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