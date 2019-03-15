Живая легенда мировой джазовой музыки Стэнли Кларк выступит в России

Живая легенда, пионер джаза и джаз-фьюжна, непревзойденный виртуоз и четырехкратный обладатель премии "Грэмми" Стэнли КЛАРК, несомненно, является одним из самых известных бас-гитаристов во всем мире. За свою более чем 45-летнюю карьеру басиста Кларк сотрудничал с такими выдающимися личностями в истории музыки, как Куинси Джонс, Арт Блэйки, Пол Маккартни, Кит Ричардс, Арета Франклин, The Police, Джефф Бек, Херби Хэнкок, Стиви Уандер, Майкл Джексон и многими другими.

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