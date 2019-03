Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России

Итальянский исполнитель Марио Бионди, обладающий глубоким, чарующим голосом, хорошо знаком почитателям соула. Всепоглощающая страсть к музыке, которая проявилась у Марио с самого раннего возраста, и решимость в достижении цели – вот в чем величие его таланта.

До восхождения на вершину славы певец прошел долгий путь: начиная с 1988 года Марио работал сессионным музыкантом у артистов международного уровня; а большой удачей Бионди считает сотрудничество с прославленным Рэем Чарльзом. Поворотным моментом в карьере Марио Бионди стал японский релиз его первого сингла This Is What You Are в 2004 году, который получил популярность не только в Стране восходящего солнца, но и во всей Европе. Это и положило начало выдающейся карьеры певца: удивительные результаты продаж всех десяти его альбомов (некоторые из них стали платиновыми), вдохновляющие дуэты и работа с такими звездами первой величины, как Берт Бакарак, Чака Хан, Earth, Wind & Fire и многими другими. Его проникновенный баритон и любимый соул-джаз звучат на мировых концертных площадках.

Марио настоящий профессионал своего дела: в каждое свое творение он пытается привнести что-то новое. Последняя пластинка под названием Brazil (2018) несет в себе чарующие элементы соул, джаз, поп-музыки. В альбоме также чувствуется влияние аутентичных бразильских песен.

Несмотря на то, что Марио поет исключительно на английском языке, все его композиции звучат как настоящие итальянские канцоны – красиво, нежно, мелодично.

Талантливый и неповторимый Марио Бионди приедет в Россию, чтобы растопить ваши сердца итальянской страстью, очаровать необыкновенным голосом и покорить своими песнями уже:

25 апреля – Санкт-Петербург, Aurora Concert Hall

26 апреля – Москва, Известия Hall