Невероятные выступления итальянца Марио Бионди в России

Итальянский исполнитель Марио Бионди, обладающий глубоким, чарующим голосом, хорошо знаком почитателям соула. Всепоглощающая страсть к музыке, которая проявилась у Марио с самого раннего возраста, и решимость в достижении цели – вот в чем величие его таланта.

поделиться