Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest

Bosco Fresh Fest 18 возвращается в Москву и осваивает новые удивительные пространства и миры. В этот раз – еще больше музыки, еще больше развлечений, умопомрачительной красоты, образования, еды и лучших в мире людей, – которые в выходные 10 и 11 июня соберутся на большой лужайке Московской школы управления “Сколково”.



Эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital

Темой фестиваля в этом году станет космос. По задумке организаторов фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство бизнес-школы “Сколково” с помощью средств временной архитектуры, дизайна и новых медиа. Построенный по проекту британского архитектора Дэвида Аджайе и во многом вдохновленный супрематическими работами Казимира Малевича, кампус Сколково представляет из себя футуристичный крытый городок – со своими улицами, площадями и одной большой аудиторией, в которую перенесется ночная программа BFF’18. Уже объявлены хедлайнеры мероприятия – бывшая участница электропоп-дуэта The Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital. К ним присоединится новая героиня умной поп-музыки украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, стремительно набирающий популярность, питерская группа СБПЧ, а также театральный панк-коллектив "Поехали", который нужно один раз увидеть и никогда не получится забыть. В ранге "фрэш"-артистов также участвует украинская группа “Счастливые люди” и москвичи Astana. Их хиты прозвучат на главной сцене Bosco Fresh Fest в лучшие выходные июня.

Совместно с платформой TBRG OPEN, объединяющей талантливых людей со всего мира, фестиваль проводил конкурс молодых исполнителей за право открывать главную сцену. Porto Colór и Secret Atelier – вот те счастливчики, которые зададут настроение всему фестивалю и откроют дневную программу Bosco Fresh Fest’18.

Всего на фестивале выступят более 40 артистов. Входной билет на оба дня фестиваля (включая ночную программу) 3000р.

Ночная программа

В ночной программе "Bosco Fresh Night" в ночь с 10 на 11 июня выступят девять артистов – выступления пройдут с 23-00 до 8 утра на двух сценах. Сцена Jungle Night Stage развернется в фойе главного кампуса бизнес-школы "Сколково" и полностью будет посвящена хаус-музыке и всему, что рядом. Ночь открывает с диджей-сетом московский дуэт Cream Soda – главная движущая сила постсоветского фанка; далее – выступление норвежца Lindstrom, который делает современное disco с фирменным электронным прихлопом; шоу-кейс Dekmantel Soundsystem в лице Каспера Тилроя, который обещает устроить гипнотический спектакль.И прославленный бруклинский дуэт Wolf + Lamb, который больше десятилетия создает новые формы и фигуры хаус-музыки.

Концептуальная андеграунд-сцена Esthetic Joys Stage займёт амфитеатр в аудитории "Сингапур". Среди арт-инсталляций, фантазирующих на тему покорения космоса, выступят: берлинский лайв-дуэт Aufgang B, который удачно мешает в своих сетах итало, синтезаторные партии и экспериментальное техно; лондонский продюсер Lee Gamble, который и сам характеризует свою музыку как "научная фантастика"; а также шведский коллектив Savage Grounds, чьи лайвы совмещают в себе элементы пост-техно, нойза, индастриала и даже электро-панка. Хэдлайнер Esthetic Joys Stage – немецкая техно-дива Helena Hauff. Входной билет на ночную программу 1500р.

Образование



Лекторий Bosco Fresh Fest совместно с креативной студией “История будущего” представят образовательно-познавательную программу “Факультатив”.

Основным направлением дискуссий лектория в этом году выбрана тема: "Чтобы представить, каким может стать мир будущего, нужно заглянуть в прошлое". За раскрытие этой темы в рамках "Факультатива" Bosco Fresh Fest’18 отвечают настоящие гуру своей сферы, энтузиасты, фантазеры и профессионалы. Вместе с известными спикерами гости смогут обсудить историю кино, музыки, технологий, политики, выяснить, какие события заставили человечество черпать вдохновение в футуризме, почему наука захватывает современные умы, а самые смелые фантазии порождают уникальные изобретения. Так, например, главный редактор журнала Numero Игорь Андреев предложит публике поговорить на тему “Мода – отражение не только того, что происходит в моменте, но и художественное устремление в будущее”. Сооснователь и креативный директор агентств DEPARTÁMENT Петр Иванов прочтет лекцию на тему “Креатив: Прошлое/Будущее”. В рамках лектория также состоится акустический концерт группы ON-THE-GO. А телеканал ТВ-3 и образовательный проект "Arzamas" проведут публичную дискуссию-лекцию из серии "Кинотеатр Arzamas". Эксперты совместно с гостями фестиваля побеседуют на тему космического футуризма в советском кинематографе, взглянув на него в контексте науки и времени. В ночном кинотеатре покажут кинофильмы "Москва-Кассиопея" и 1968digital. 11 июня в 17-00 состоится лекция "Космический футуризм в советском кино: Пропаганда и самые светлые мечты", организаторы обещают Q&A Олега Лекманова и Виктора Коршунова.

Игры и спорт

Гости Bosco Fresh Fest смогут отдохнуть на игровых и спортивных площадках, поиграть в фрисби, мини-футбол на асфальте, пройти космический квест, а также сразиться на лазерных мечах от школы Сайберфайтинга. Молодой проект Yoga.choice организует зону, где можно будет расслабиться в перерывах между выступлениями артистов и провести время за медитациями, занятиями йогой и открыть свой собственный космоc. Импресарио Федор Елютин представит новый проект Etiquette – необычный перформанс на двоих. Etiquette исследует природу человеческого общения, трудности перевода мыслей в слова, зарождение доверия между людьми. Режиссер-хореограф Елизавета Муравьева и актриса Александра Черкасова реализуют на фестивале иммерсивный пластический перформанс “Манифесты” на тему футуризма, который состоится в здании кампуса.

В баскетбольной зоне Cosmic Jam, организованной KeySecrets, пройдет конкурс штрафных бросков, соревнование по владению баскетбольным мячом Skills, танцевальный баттл Basket Dance, в котором победитель будет награжден за лучший танец в баскетбольной тематике. А также командный турнир 3X3, где участники – посетители фестиваля – сразятся друг с другом под руководством капитанов-профессионалов. Свой мастер-класс для всех желающих проведут титулованные спортсмены. Завершением программы станет данк-шоу. Еще одна любопытная активность – возможность попробовать и научиться приготовить самостоятельно космическое питание. Сеть магазинов “Мосигра” организует зону с настольными играми и мега-твистер на траве, кафе La Boule – игру петанк, а Федерация скейтбординга России строит настоящий мини-спейтпарк. Также партнером спортивной зоны выступит X-Fit – сеть ярких и неординарных фитнес-клубов класса “люкс”.

На специальном стенде гости фестиваля под руководством профессионалов смогут дать волю фантазии, создавая своими руками открытки и постеры в стиле ретрофутуризма, а также нарисовать акварельные иллюстрации в стилистике космизма. Такую арт-лабораторию организуют Masterskaya Art School совместно с “Красным Карандашом”. Студия 55 представит арт-инсталляцию из цветов на тему космоса. На “Трибуне свободы слова!” закрытого интеллектуального Orator.Club любой желающий сможет выступить с речью, прочесть стихотворение, спеть или просто поделиться интересной историей. Также на площадке фестиваля появится полуторатонный авиасимулятор Redbird, на котором каждый сможет ощутить себя пилотом летательного аппарата.

Маркет

В этом году за маркет на Bosco Fresh Fest отвечает Ле Пикник – один из старейших маркетов Москвы с грандиозным опытом и талантом организовывать все красиво. Bosco Fresh Fest уже сотрудничал с ним 2 года назад, но из знакомого в этот раз – только название. Ле Пикник обещает показать еще больше проектов и новых имен. Ceramic by Ava, Ampersand Rings, Constantin Vonavi, By Mari, LINIA PO, мужская одежда Mono Apparel, бумажные полигональные модели для сборки от Paper Logic, элегантная спортивная одежда MARKOVICH, футболки с ручной вышивкой Skill Shirts, винтажные оправы культовых марок Partyof2two, натуральная косметика от 22|11, флорариумы Blossom Universe, cумки и рюкзаки из переработанного пластика Ranzel, переводные татуировки Unicorns Out, чай Matcha Botanicals, необычное мороженое Magic Ice Cream, эскимо-бестселлер STOYN, масса других интересных брендов и продуктов. На маркете также будет представлен корнер, пожалуй, лучшего магазина местных дизайнеров “Секция”, команда которого даже построит свою мини-сцену. Тем, кому интересен новый опыт, смогут сделать татуировку мастера салона Banana Tatto. Также любой желающий сможет помочь на маркете благотворительному фонду “Друзья” и попробовать нарисовать собственную картину в техниках Fluid Art и Alcohol Inks на мастер-классе Марии Челушкиной (Angry Pepper).

Фуд-маркет

Организатор фудкорта – компания “Местная еда”. Гостей будут ждать корнеры уличной еды и авторских кухонь, за которые будут отвечать молодые и талантливые столичные гастроэнтузиасты. На фестивале можно будет попробовать сербскую кухню от Pleska, японские такояки, онигири, донбури от J’pan, турецкий денер, греческий гирос и израильский фалафель в Пита-баре, чуду и курзе в Дагестанской лавке. Для любителей рыбы и морепродуктов будут работать точки “Песнь моряка” и Crab Meet (Crabs Are Coming). Soul in the Bowl предложат всем желающим Гавайское блюдо поке и смузи боулы, Paella Marbella – паэлью, гаспаччо и испанские чурос, Garam Masala – индийское карри, “Точка Дзы” – том ям и лапшу. Тому, кто предпочитает более традиционные блюда, в “Chi chi co.” приготовят курицу во фритюре, правда, необычно поданную в вафельном рожке, в “Баранди” – вкуснейшие люля из баранины, а в Ferma Burger – бургеры. Для вегетарианцев свой рецепт бургеров придумали в кафе “Горох”. Кулинарная школа Culinarion реализует космическую кулинарную школу на территории фестиваля. “Космопит” организует космическое питание.

Как добраться

Если вы добираетесь общественным транспортом, то от метро "Славянский бульвар" каждые 10-15 минут будет ходить бесплатный шаттл, который доставит вас прямо ко входу.

Адрес для Яндекс.Навигатора: Московская Школа Управления Сколково (Одинцовский район, деревня Сколково, Новая улица, 100). Парковка на 300 машиномест около второго входа МШУ Сколково, со стороны Сколковского шоссе).

Люди до 18 лет могут попасть на фестиваль только в сопровождении родителей. Дети до 12 лет пропускаются бесплатно – с обязательным сопровождением взрослых!

Площадка фестиваля работает по следующему расписанию:

10 июня в 14:00 – 23:00,

Ночная программа 00:00 – 8:00

11 июня в 14:00 – 23:00