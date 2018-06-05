Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest

Финал шоу "Холостяк" Фестиваль "Кинотавр" Отравление Скрипаля Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
партнеры
Вторник 5 июня
Лента новостей
12:56
Площадь пожара в казанском ТЦ выросла в десять раз
12:49
Кто выступит гарантом частных инвестиций
12:47
Садовод откопал в огороде скелет бывшего мужа возлюбленной
12:43
Раскрыто имя самого богатого человека в России
12:20
Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни
12:15
Студентам из Эквадора помогут с обучением в России
12:02
ЕС начал бить "Газпром" из-за Украины
11:24
Создатели "Игры престолов" уничтожают сценарий сериала
11:13
В пруду под Вологдой утонул четырехлетний ребенок
11:07
"Трусы съехали": Малахов в странном виде обратился к народу
11:04
Известная певица жестко наказала звезду шоу "Прямой эфир"
10:31
Три иностранца угнали иномарку под Москвой
10:20
В Индии потерпел крушение самолет
10:12
Изнемогающая Валерия отказалась идти и попросила помощи
10:02
В Казани воспитательницу судят за попытку убить ребенка в детском саду
09:41
Смертельные болезни научились находить с помощью компьютерной мыши
09:37
В США умер бывший глава Пентагона
09:31
Садальский поиздевался над Петросяном после заявления исхудавшей Степаненко
09:30
Пожарные спасают людей из горящего ТЦ в Казани
09:23
Москвичей предупредили об опасной погоде
09:19
В работе Instagram произошел массовый сбой
09:03
Россияне признались в страхе не дожить до пенсии
09:02
Машина снесла группу пешеходов в Домодедово (видео)
08:48
Жуткий пожар в Петербурге сняли на видео
08:38
Лишившаяся волос Паулина Андреева резко постарела
08:28
Путин впервые высказался о своих фото с голым торсом
08:25
Повод для гордости: Украина сделала подлость Крыму
08:03
Президент России нанес удар по мечтам Порошенко
22:03
Казаченко о родившей жене: Она – пыль с моих ботинок
22:00
Взбешенная Анджелина Джоли добивается Меган Маркл
21:52
Трудоголик Гармаш резко постарел
21:51
Меланья Трамп объявилась после тяжелой операции
21:51
Под Петербургом батут с детьми сдуло ветром
21:40
Пиар на свиной крови: Бабченко пошел по стопам Цымбалюк-Романовской
21:26
Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке
21:25
На юге Москвы спасли тонувшую женщину
21:19
Больному Леонтьеву во время концерта срочно вызвали скорую
21:05
В Нижнем Тагиле затопило целую улицу (видео)
20:53
"Беременности не вижу": Кудрявцева без живота шокировала народ
20:40
ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции
20:37
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
20:31
Как пассажирский Ту-144 потерпел катастрофу под Парижем
20:28
Украинскому журналисту Сущенко дали 12 лет за шпионаж
20:23
Подросток посадил неисправный самолет на оживленное шоссе
20:17
Округлившаяся Боня высказалась о беременности
20:13
Хладнокровного насильника выдала грязь под ногтями
20:06
Шепелев раскрыл главную тайну смерти Бабченко
19:46
Таблица ЧМ-2018
19:36
В Ижевске осудили телефонного террориста
19:31
"Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу
19:06
В Татарстане ребенок упал с моста и утонул
19:04
Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
18:35
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
18:32
В Тюмени младенец вылил на себя вскипевший чайник
18:25
Таксист заснул: знаменитый певец разбился в аварии с фурой
18:24
Конец света "передвинули" на лето 2018-го
18:23
Москва стала точкой притяжения парламентариев всего мира
18:13
Расписание ЧМ-2018: групповой этап
17:59
Как правильно "качать" железо летом
17:41
Госдума избавит бюджет от дефицита
17:34
К ЧМ-2018 объявили срочный набор элитных путан
17:12
Путин снял с должности главу кемеровского МЧС
17:04
В Омске кота взяли на работу на почте
16:45
МакSим изуродовала себя после семейного скандала
16:41
Серена Уильямс позорно убежала от Марии Шараповой в Париже
16:34
В Екатеринбурге столкнулись два автобуса: 22 человека пострадали
16:24
Найден способ продления жизни
16:20
Под Ростовом иномарка насмерть сбила человека
16:13
Лохматая Проскурякова предстала со спущенными чулками и бутылкой
16:10
Умерла народная артистка России Наталия Сорокина
15:38
"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
15:37
Малахов выпал в осадок: Шурыгина после аборта бросилась в церковь
15:22
Как бороться с отечностью лица
15:11
Путин подписал закон о контрсанкциях
15:04
Станция метро "Солнцево" близка к открытию
14:58
В Москву съехались парламентарии со всего мира
14:56
Президент поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
14:51
"Мой некрасивый муж!": Водонаева показала срамное фото
14:41
Киселев несуразно оправдался за скандал в "Вестях недели"
14:30
Конец мечтам: порванному красавчику из "Дома-2" грозит паралич
14:20
Володин: В мире понимают бессмысленность антироссийских санкций
14:18
На кольцевой дороге в Петербурге загорелась фура (видео)
14:07
Эстония дерзко пригрозила России потерей Санкт-Петербурга
14:01
После неудачной "химии" Максакова уехала в Германию
13:59
Володин назвал способ возвращения международной стабильности
13:40
В Подмосковье у двух мужчин нашли 5,5 килограмма героина
13:30
Четырехлетний ребенок задохнулся при пожаре под Вологдой
13:30
Парламентарии почти ста стран собрались в Москве
13:27
Рапунцель из "Дома-2" сенсационно беременна
13:25
Умер народный артист Леонид Неведомский
13:12
От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету
13:06
Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе
13:04
В Новгородской области загорелась птицефабрика
12:50
В Харькове осквернили мемориал маршалу Жукову
12:45
"Донести сперму от спальни до туалета": известный тренер унизил подружку Абрамовича
12:43
Раздробило кости: эскалатор в метро затянул школьника
12:31
Чиновники "крышуют" опасные рестораны
12:03
Десантник и укротитель быков защитят Роналду от россиян на ЧМ-2018
11:53
Молдавский муж-бизнесмен вынудил Жасмин покинуть Россию
11:40
Внезапно: Путин сделал признание о развале ЕС
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От Путина потребовали наказать Джигарханяна за клевету
Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии
Больной Вадим Казаченко нанес сокрушительный удар бывшей жене
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Юля Самойлова откровенно рассказала о своем сексе
Неожиданный финал шоу "Холостяк" с Егором Кридом
Пресс-релизы

Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest

Фото: Пресс-служба
Bosco Fresh Fest 18 возвращается в Москву и осваивает новые удивительные пространства и миры. В этот раз – еще больше музыки, еще больше развлечений, умопомрачительной красоты, образования, еды и лучших в мире людей, – которые в выходные 10 и 11 июня соберутся на большой лужайке Московской школы управления “Сколково”. 
прочитано 332 раза

Эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital

Темой фестиваля в этом году станет космос. По задумке организаторов фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство бизнес-школы “Сколково” с помощью средств временной архитектуры, дизайна и новых медиа. Построенный по проекту британского архитектора Дэвида Аджайе и во многом вдохновленный супрематическими работами Казимира Малевича, кампус Сколково представляет из себя футуристичный крытый городок – со своими улицами, площадями и одной большой аудиторией, в которую перенесется ночная программа BFF’18. Уже объявлены хедлайнеры мероприятия – бывшая участница электропоп-дуэта The Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital. К ним присоединится новая героиня умной поп-музыки украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, стремительно набирающий популярность, питерская группа СБПЧ, а также театральный панк-коллектив "Поехали", который нужно один раз увидеть и никогда не получится забыть. В ранге "фрэш"-артистов также участвует украинская группа “Счастливые люди” и москвичи Astana. Их хиты прозвучат на главной сцене Bosco Fresh Fest в лучшие выходные июня.

Фото: Пресс-служба

Совместно с платформой TBRG OPEN, объединяющей талантливых людей со всего мира, фестиваль проводил конкурс молодых исполнителей за право открывать главную сцену. Porto Colór и Secret Atelier – вот те счастливчики, которые зададут настроение всему фестивалю и откроют дневную программу Bosco Fresh Fest’18.

Всего на фестивале выступят более 40 артистов. Входной билет на оба дня фестиваля (включая ночную программу) 3000р.

Ночная программа

В ночной программе "Bosco Fresh Night" в ночь с 10 на 11 июня выступят девять артистов – выступления пройдут с 23-00 до 8 утра на двух сценах. Сцена Jungle Night Stage развернется в фойе главного кампуса бизнес-школы "Сколково" и полностью будет посвящена хаус-музыке и всему, что рядом. Ночь открывает с диджей-сетом московский дуэт Cream Soda – главная движущая сила постсоветского фанка; далее – выступление норвежца Lindstrom, который делает современное disco с фирменным электронным прихлопом; шоу-кейс Dekmantel Soundsystem в лице Каспера Тилроя, который обещает устроить гипнотический спектакль.И прославленный бруклинский дуэт Wolf + Lamb, который больше десятилетия создает новые формы и фигуры хаус-музыки.

Фото: Пресс-служба 

Концептуальная андеграунд-сцена Esthetic Joys Stage займёт амфитеатр в аудитории "Сингапур". Среди арт-инсталляций, фантазирующих на тему покорения космоса, выступят: берлинский лайв-дуэт Aufgang B, который удачно мешает в своих сетах итало, синтезаторные партии и экспериментальное техно; лондонский продюсер Lee Gamble, который и сам характеризует свою музыку как "научная фантастика"; а также шведский коллектив Savage Grounds, чьи лайвы совмещают в себе элементы пост-техно, нойза, индастриала и даже электро-панка. Хэдлайнер Esthetic Joys Stage – немецкая техно-дива Helena Hauff. Входной билет на ночную программу 1500р.

Образование

Лекторий Bosco Fresh Fest совместно с креативной студией “История будущего” представят образовательно-познавательную программу “Факультатив”.

Основным направлением дискуссий лектория в этом году выбрана тема: "Чтобы представить, каким может стать мир будущего, нужно заглянуть в прошлое". За раскрытие этой темы в рамках "Факультатива" Bosco Fresh Fest’18 отвечают настоящие гуру своей сферы, энтузиасты, фантазеры и профессионалы. Вместе с известными спикерами гости смогут обсудить историю кино, музыки, технологий, политики, выяснить, какие события заставили человечество черпать вдохновение в футуризме, почему наука захватывает современные умы, а самые смелые фантазии порождают уникальные изобретения. Так, например, главный редактор журнала Numero Игорь Андреев предложит публике поговорить на тему “Мода – отражение не только того, что происходит в моменте, но и художественное устремление в будущее”.  Сооснователь и креативный директор агентств DEPARTÁMENT Петр Иванов прочтет лекцию на тему “Креатив: Прошлое/Будущее”. В рамках лектория также состоится акустический концерт группы ON-THE-GO. А телеканал ТВ-3 и образовательный проект "Arzamas" проведут публичную дискуссию-лекцию из серии "Кинотеатр Arzamas". Эксперты совместно с гостями фестиваля побеседуют на тему космического футуризма в советском кинематографе, взглянув на него в контексте науки и времени. В ночном кинотеатре покажут кинофильмы "Москва-Кассиопея" и 1968digital. 11 июня в 17-00 состоится лекция "Космический футуризм в советском кино: Пропаганда и самые светлые мечты", организаторы обещают Q&A Олега Лекманова и Виктора Коршунова.

Фото: Пресс-служба 

Игры и спорт

Гости Bosco Fresh Fest смогут отдохнуть на игровых и спортивных площадках, поиграть в фрисби, мини-футбол на асфальте, пройти космический квест, а также сразиться на лазерных мечах от школы Сайберфайтинга. Молодой проект Yoga.choice организует зону, где можно будет расслабиться в перерывах между выступлениями артистов и провести время за медитациями, занятиями йогой и открыть свой собственный космоc. Импресарио Федор Елютин представит новый проект Etiquette – необычный перформанс на двоих. Etiquette исследует природу человеческого общения, трудности перевода мыслей в слова, зарождение доверия между людьми. Режиссер-хореограф Елизавета Муравьева и актриса Александра Черкасова реализуют на фестивале иммерсивный пластический перформанс “Манифесты” на тему футуризма, который состоится в здании кампуса.

В баскетбольной зоне Cosmic Jam, организованной KeySecrets, пройдет конкурс штрафных бросков, соревнование по владению баскетбольным мячом Skills, танцевальный баттл Basket Dance, в котором победитель будет награжден за лучший танец в баскетбольной тематике. А также командный турнир 3X3, где участники – посетители фестиваля – сразятся друг с другом под руководством капитанов-профессионалов. Свой мастер-класс для всех желающих проведут титулованные спортсмены. Завершением программы станет данк-шоу. Еще одна любопытная активность – возможность попробовать и научиться приготовить самостоятельно космическое питание. Сеть магазинов “Мосигра” организует зону с настольными играми и мега-твистер на траве, кафе La Boule – игру петанк, а Федерация скейтбординга России строит настоящий мини-спейтпарк. Также партнером спортивной зоны выступит X-Fit – сеть ярких и неординарных фитнес-клубов класса “люкс”.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

На специальном стенде гости фестиваля под руководством профессионалов смогут дать волю фантазии, создавая своими руками открытки и постеры в стиле ретрофутуризма, а также нарисовать акварельные иллюстрации в стилистике космизма. Такую арт-лабораторию организуют Masterskaya Art School совместно с “Красным Карандашом”. Студия 55 представит арт-инсталляцию из цветов на тему космоса. На “Трибуне свободы слова!” закрытого интеллектуального Orator.Club любой желающий сможет выступить с речью, прочесть стихотворение, спеть или просто поделиться интересной историей. Также на площадке фестиваля появится полуторатонный авиасимулятор Redbird, на котором каждый сможет ощутить себя пилотом летательного аппарата.

Маркет

В этом году за маркет на Bosco Fresh Fest отвечает Ле Пикник – один из старейших маркетов Москвы с грандиозным опытом и талантом организовывать все красиво. Bosco Fresh Fest уже сотрудничал с ним 2 года назад, но из знакомого в этот раз – только название. Ле Пикник обещает показать еще больше проектов и новых имен. Ceramic by Ava, Ampersand Rings, Constantin Vonavi, By Mari, LINIA PO, мужская одежда Mono Apparel, бумажные полигональные модели для сборки от Paper Logic, элегантная спортивная одежда MARKOVICH, футболки с ручной вышивкой Skill Shirts, винтажные оправы культовых марок Partyof2two, натуральная косметика от 22|11, флорариумы Blossom Universe, cумки и рюкзаки из переработанного пластика Ranzel, переводные татуировки Unicorns Out, чай Matcha Botanicals, необычное мороженое Magic Ice Cream, эскимо-бестселлер STOYN, масса других интересных брендов и продуктов. На маркете также будет представлен корнер, пожалуй, лучшего магазина местных дизайнеров “Секция”, команда которого даже построит свою мини-сцену. Тем, кому интересен новый опыт, смогут сделать татуировку мастера салона Banana Tatto. Также любой желающий сможет помочь на маркете благотворительному фонду “Друзья” и попробовать нарисовать собственную картину в техниках Fluid Art и Alcohol Inks на мастер-классе Марии Челушкиной (Angry Pepper).  

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Фуд-маркет

Организатор фудкорта – компания “Местная еда”. Гостей будут ждать корнеры уличной еды и авторских кухонь, за которые будут отвечать молодые и талантливые столичные гастроэнтузиасты. На фестивале можно будет попробовать сербскую кухню от Pleska, японские такояки, онигири, донбури от J’pan, турецкий денер, греческий гирос и израильский фалафель в Пита-баре, чуду и курзе в Дагестанской лавке. Для любителей рыбы и морепродуктов будут работать точки “Песнь моряка” и Crab Meet (Crabs Are Coming). Soul in the Bowl предложат всем желающим Гавайское блюдо поке и смузи боулы, Paella Marbella – паэлью, гаспаччо и испанские чурос, Garam Masala – индийское карри, “Точка Дзы” – том ям и лапшу. Тому, кто предпочитает более традиционные блюда, в “Chi chi co.” приготовят курицу во фритюре, правда, необычно поданную в вафельном рожке, в “Баранди” – вкуснейшие люля из баранины, а в Ferma Burger – бургеры. Для вегетарианцев свой рецепт бургеров придумали в кафе “Горох”. Кулинарная школа Culinarion реализует космическую кулинарную школу на территории фестиваля. “Космопит” организует космическое питание.

Как добраться 

Если вы добираетесь общественным транспортом, то от метро "Славянский бульвар" каждые 10-15 минут будет ходить бесплатный шаттл, который доставит вас прямо ко входу.

Адрес для Яндекс.Навигатора: Московская Школа Управления Сколково (Одинцовский район, деревня Сколково, Новая улица, 100). Парковка на 300 машиномест около второго входа МШУ Сколково, со стороны Сколковского шоссе).

Люди до 18 лет могут попасть на фестиваль только в сопровождении родителей. Дети до 12 лет пропускаются бесплатно – с обязательным сопровождением взрослых!

Площадка фестиваля работает по следующему расписанию:

10 июня в 14:00 – 23:00,

Ночная программа 00:00 – 8:00

11 июня в 14:00 – 23:00


5 июня 2018, 11:28
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 июня 2018
просмотры: 123

На сцене РАМТа стартуют XVIII "Летние балетные сезоны"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 июня 2018
просмотры: 123

День России с размахом отметят в центре Москвы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 июня 2018
просмотры: 123

Лауреаты конкурса для СМИ "Герои пера" названы в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2018
просмотры: 123

Банк Хоум Кредит объявил победителей реалити-шоу о смарт-шопинге

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2018
просмотры: 123

XVI благотворительный Венский бал с размахом прошел в Москве

Это самый крупный и известный бал в России и один из самых масштабных балов в мире

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2018
просмотры: 123

VII Благотворительный танцевальный марафон пройдет в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 мая 2018
просмотры: 123

В Москве будет больше крутых голов

Head&Shoulders объединяет любителей футбола и стильных стрижек

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 мая 2018
просмотры: 123

Хибла Герзмава даст два летних концерта в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2018
просмотры: 123

Фанаты Marvel обнаружили неожиданное камео в "Черной Пантере"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 мая 2018
просмотры: 123

Фестиваль музеев пройдет в Московском Дворце пионеров

567

загрузить ещё

Политика

ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции
Порошенко возмутил неадекватным поведением в церкви
Внезапно: Путин сделал признание о развале ЕС
Россия и Мексика могут перейти на безвизовый режим

Шоу-бизнес

"Не подпускает к себе близко!": муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни
Нелицеприятные данные о победительнице шоу "Холостяк"
Приближенный раскрыл связь Цымбалюк-Романовской с сестрой

Проишествия

Учителя года судят за секс с тремя школьницами
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве

Lifestyle

Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

"Беременности не вижу": Кудрявцева без живота шокировала народ

Телеведущая решилась на странный шаг
Шоу-бизнес

Странная дочь Ефремова удивила безумным видом на красной дорожке

Актер вывел наследницу на премьеру "Лета"
Шоу-бизнес

Садальский поиздевался над Петросяном после заявления исхудавшей Степаненко

Актер не оставил без внимания действия юмориста
Шоу-бизнес

Изнемогающая Валерия отказалась идти и попросила помощи

Артистка пожаловалась на дискомфорт

Гороскоп

Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные
Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской

Фоторепортажи

Трудоголик Гармаш резко постарел
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко
В Москву съехались парламентарии со всего мира
Победительница шоу "Холостяк": кто такая Дарья Клюкина

Спорт

Расстроенная Шарапова ответила на бегство Уильямс
"У него дети – граждане России": Кафельников разоблачил угрожавшего русским теннисиста
Десантник и укротитель быков защитят Роналду от россиян на ЧМ-2018
Расписание ЧМ-2018: групповой этап

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru