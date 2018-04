Форум новой модной индустрии пройдет в Москве

Форум новой модной индустрии BE IN OPEN пройдет на Хлебозаводе 8 и 9 июня 2018 года. За два дня выступят более 40 спикеров, чьи доклады будут сгруппированы по пяти направлениям: дизайн, производство, маркетинг, продажи, аналитика.

Форум BE IN OPEN 2018 ориентирован на основных игроков современного модного рынка: дизайнеров, ритейлеров, представителей швейных фабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильных учебных заведений. Главная задача Форума – объединить прогрессивных участников модной индустрии и сформировать единую "экосистему".

На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковых специалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов, speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-рум российских дизайнеров.

В рамках Форума BE IN OPEN состоится конференция нового формата: участники бизнес-сообществ и дизайнеры поделятся актуальными кейсами и расскажут об успешных стратегиях развития. Спикерами конференции ежегодно становятся представители российских и международных компаний, среди них – Adidas, Lamoda, Pantone, Galeries Lafayette, Le New Black, J.Kim, ZDDZ, JLL, DHL, Buro 24/7, Numero Russia, Trendsquire, Yandex, Lumpen, Oldushka. В этом году главной темой конференции станет соотношение глобального и локального в российском модном производстве: Как мировые тенденции трансформируются в российском контексте? Почему молодые марки эксплуатируют образы субкультур? Развивается ли рынок модных товаров в кризис? Как малому бизнесу сотрудничать с торговыми центрами? Готовы ли в России к осознанному потреблению? Для чего российские концепт-сторы делают коллаборации с дизайнерами? Как сформировать ДНК бренда и привлечь зарубежных байеров?

Шоу-рум российских дизайнеров – это площадка для презентации современных локальных марок, работающих в направлениях high fashion, streetwear и casual. Главная цель – показать представителям российской и зарубежной модной индустрии, как развиваются российские марки и представить достойные дизайнерские бренды, а также познакомить дизайнеров и байеров.

Один из самых полезных для бизнеса форматов на Форуме – speed-dating. Это короткие встречи со специалистами и компаниями, во время которых участники смогут познакомиться с возможными партнерами – поставщиками тканей и фурнитуры, швейными производствами, стилистами и маркетологами. Встречи будут полезны как для марок с небольшими объемами производства, так и для более крупных игроков.

Организатор Форума – BE IN OPEN – это журнал об устройстве модной индустрии в России и мире. Миссия журнала – способствовать модернизации модной индустрии в России и популяризировать бизнес-грамотность в творческой среде. Проект был сформирован в 2014 году на базе интернет-платформы Be-in.ru

Основная площадка Форума – Хлебозавод – это творческий кластер на территории бывшего предприятия хлебобулочной промышленности. Сейчас на территории "Хлебозавода №9" функционируют лекторий проекта "Москва глазами инженера", универмаг марок молодежной одежды "Хлебный", магазины "Юность", Krakatau, "Уста к устам", а также проходят выставки, концерты, фестивали, маркеты.