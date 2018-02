Evanescence возвращается в Россию

Evanescence вернутся в Россию весной 2018 года с новым студийным альбомом Synthesis в сопровождении симфонического оркестра. Релиз долгожданного альбома состоялся 10 ноября 2017 года. Группа уже начала масштабный мировой тур "Synthesis Live" в его поддержку, включая два шоу в Москве и Санкт-Петербурге.



Альбом "Synthesis" состоит как из абсолютно новых песен, так и традиционных хитов, исполненных в волшебном синтезе оркестровой и электронной музыки, в сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепьяно и проникновенным голосом Эми Ли.



Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома "Fallen" в 2003 году. Этот альбом принёс группе мировую славу, а также две награды премии "Грэмми". В 2010 году широко известная композиция Bring Me To Life получила платиновый статус, перевалив отметку в миллион проданных экземпляров. После всемирного триумфа группа выпустили ещё два альбома – притягательный атмосферный The Open Door (2006) и взрывной мощный Evanescence (2011), которые также находят отклик в сердцах миллионов людей.

Не пропустите уникальные шоу, не похожие на то, что вы привыкли видеть на концертах Evanescence! Симфонический оркестр, комфортный сидячий зал, невероятные спецэффекты – совершенно новое шоу от Evanescence.