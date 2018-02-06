Evanescence возвращается в Россию
Альбом "Synthesis" состоит как из абсолютно новых
песен, так и традиционных хитов, исполненных в волшебном синтезе оркестровой и
электронной музыки, в
сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепьяно и проникновенным
голосом Эми Ли.
Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома "Fallen" в 2003 году. Этот альбом принёс группе мировую славу, а также две награды премии "Грэмми". В 2010 году широко известная композиция Bring Me To Life получила платиновый статус, перевалив отметку в миллион проданных экземпляров. После всемирного триумфа группа выпустили ещё два альбома – притягательный атмосферный The Open Door (2006) и взрывной мощный Evanescence (2011), которые также находят отклик в сердцах миллионов людей.
Не пропустите уникальные шоу, не похожие на то, что вы привыкли видеть на концертах Evanescence! Симфонический оркестр, комфортный сидячий зал, невероятные спецэффекты – совершенно новое шоу от Evanescence.
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