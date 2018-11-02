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За год произошел полный развал отрасли такси

Фото: GLOBAL LOOK press
Департамент транспорта поддержал идею о допуске к работе в отрасли такси водителей исключительно с российскими правами. Эта идея стала одним из ключевых предложений, которые были озвучены на Международном Евразийском Форуме Такси. 
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Все предложения и правки к Закону о такси разработанные на форуме будут направлены в Государственную Думу РФ, Правительство РФ, Министерство транспорта РФ, и другие федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной властей, которые участвуют в проработке Закона о такси. Не секрет, что все законопроекты и новые реформы перед тем, как войти в действие, имеют несколько стадий развития. Сначала общество приходит к сознанию того, что необходимо упорядочить тот или иной происходящий процесс в жизни. Затем зарождается идея. Она обсуждается, оспаривается, обрастает уточнениями и тонкостями. Затем она апробируется на практике, еще несколько раз видоизменяется, вносятся коррективы. И только когда все участники зарождения новых правил согласны их соблюдать, законопроект или реформа предоставляется к утверждению и выполнению всеми членами сообщества.

На сегодняшний день, очень остро встает вопрос о реформации в транспортной системе, особенно в отрасли такси. Уже на протяжении пяти лет всех будоражит обсуждение законопроектов об агрегаторах, таксопарках и перевозчиках. И у всего транспортного сообщества возникает вопрос: "Когда же законопроекты увидят свет и будут направлены на принятие в Госдуму?".

Фото: GLOBAL LOOK press

По оценкам общественно-политического деятеля, депутата Государственной думы ФС РФ шестого и седьмого созывов от партии ЛДПР Александра Старовойтова, ситуация развивается крайне негативно. "Несколько лет подряд я посещаю почти все форумы, конференции, которые проводятся на территории РФ: это и Санкт-Петербуржский форум, который на сегодняшний момент перерос в формат Московского МЕФТ и Транспорт Сибири, и Сочинский. Везде отмечается явное разочарование по поводу медленного введения реформ и создания необходимых законопроектов, – рассказывает эксперт. – До недавнего времени всех очень тормозил тот факт, что данный законопроект находился в ведении не комитета Госдумы по транспорту, а комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. И влиять на него было крайне сложно еще и потому, что комитет совершенно не профильный. Такси – это же транспорт, а не строительство? На протяжении нескольких лет шла борьба за передачу законопроекта в ведение нашего комитета. И вот, наконец к началу 2018 года данный законопроект перешел под нашу юрисдикцию. Я с первых заседаний комитета и на протяжении нескольких месяцев напоминал, что пора приступать к законопроекту о такси, потому что впереди у меня очередные форумы, и нужно информировать Транспортное сообщество об этапах работы над ним. Уже есть огромное количество наработок, которые были отработаны на форумах. Есть и огромный опыт правоприменительной практики, который, к сожалению, ведет к полному развалу огромного количества таксомоторов – из-за нерентабельности отрасли. И после того, как я-таки добился рассмотрения законопроекта, комитет начал свою работу. Несколько месяцев на площадке нашего комитета происходили дебаты с участием представителей Министерства транспорта, уполномоченных органов: ДепТранса Москвы, Министерства транспорта Московской области, представителей агрегаторов, общественных организаций. Рабочая группа выясняла, каким же должен стать законопроект, чтобы удовлетворил требования всех участников процесса".

В итоге, потратив огромное количество времени на проработку деталей, участники обсуждения услышали о сокращении рабочей группы до 3-х человек для написания окончательной формулировки и подготовки к первому чтению. И эта работа продлится еще как минимум один год. Но у экспертов осталось немалое количество спорных ключевых позиций, в которых невозможно встать ни на сторону агрегатора, ни на сторону уполномоченных органов. К тому же, есть позиции огромного количества водителей, которые каждый день сталкиваются с этой правоприменительной практикой и на себе ощущают все прелести правового нигилизма и правового вакуума, который есть в настоящий момент. "Кроме того, очень не удовлетворяют сроки написания и подготовки законопроекта к чтению. Мы уже получили развал отрасли на 60-70%, и, скорее всего, за этот год мы добьем оставшиеся, – бьет тревогу Старовойтов. – Изображение бурной деятельности приведет к гибели оставшихся островков порядка и контроля над пассажирскими перевозками. И я очень расстроен, что за последние три недели я не был приглашен ни на одно заседание рабочей группы для обсуждения насущных проблем".

Главное в данной ситуации – найти некий компромисс между участниками обсуждения законопроекта о такси. И это пять-семь ключевых позиций, которые дадут основное направление в развитии отрасли. И ни в одна из этих позиций не была доведена до логического конца. На данный момент все находятся в напряженном ожидании, когда же из кабинета, в котором происходит окончательное формирование законопроекта, появятся хоть какие-то жизнеутверждающие новости.

По мнению коммерческого директора компании "Мостакси" Натальи Маринич, рынок такси развивается хаотично и достаточно бурно, особенно быстрый рост отмечается в крупных городах. На отечественном рынке появилось множество иностранных агрегаторов, были созданы и Российские сервисы такси, что привело не только к удешевлению стоимости поездки, но и к значительному ухудшению обслуживания клиента. В связи с этим кардинально изменились не только принципы потребления услуги, но и портрет клиента. Еще 5-7 лет назад такси заказывали по особым случаям, а сейчас даже "бедный студент" может вызвать такси, чтобы доехать до метро.

"С одной стороны, должно было стать лучше для всех – клиенты получили доступный сервис такси, таксопарки – больше заказов. Но если посмотреть на ситуацию глубже, то становится очевидным, что пассажиры недовольны качеством сервиса, а водители не удовлетворены уровнем заработной платы. К тому же, большинство таксопарков потеряли своих клиентов и стали, скорее, сервисами по предоставлению автомобилей в аренду. И самое главное: все как-то забыли о безопасности. Пассажиры сначала смотрят на цену, а о защите своей жизни вспоминают только тогда, когда в поездке возникает проблема. Агрегаторы по текущему законодательству не отвечают ни за транспортное средство, ни за водителя. К сожалению, бывает и такое, что компания-владелец автомобиля тоже снимает с себя какую-либо ответственность. На мой взгляд, такая ситуация очень опасна и требует скорейшего разрешения. Очень хочется увидеть на рынке предоставления услуг по перевозке пассажиров хоть какое-то упорядочивание рыночных отношений и улучшение качества предоставляемых услуг всеми участниками рынка", – добавляет Маринич.

Депутат Старовойтов давно и очень серьезно поднимает вопросы рынка транспортной системы в целом и рынка пассажирских перевозок как значимого сегмента этого рынка. "Мне очень хотелось бы приехать хоть на один форум вместе разработчиками законопроекта. Я считаю, что представители комитета, которым было предоставлено право его окончательного формирования, не должны быть оторваны от реалий рынка. Да и участникам форумов будет очень интересно услышать об этапах формирования законопроекта и планах его реализации", – говорит он.

С начала Шестого созыва шли разговоры и обсуждения о необходимости создания и введения данного законопроекта. Это были нескончаемые разговоры на протяжении нескольких лет. И совершенно очевидно, что за такой период технологические процессы в отрасли претерпели изменения. Сейчас мы можем сколько угодно говорить о контроле за агрегаторами и проблемах передачи заказов нелегалам. Но как их контролировать? Если давление на предпринимателей заставляет их каждые три года делать перерегистрацию своего дела с одного юридического лица на другое или уходить в теневую экономику. Очень не хватает государственных автоматизированных систем контроля за агрегаторами, которая бы обязала их давать все данные о своих перевозках, чтобы можно было контролировать режим труда и отдыха водителей. Водитель не должен засыпать за рулем, отрабатывая по 12-14 часов. Должна быть полная легализация отрасли для улучшения ее сервиса, защиты прав пассажиров и предотвращения аварийных ситуаций.

Фото: Пресс-служба

Маринич считает, что нормы действующего законодательства достаточны, но исполнение этих норм довольно затратно для автопарков. Поэтому недобросовестные предприниматели пытаются любыми способами обойти закон, а добросовестный бизнес работает на грани рентабельности. Рынок очень ждет, что регулятор включит дополнительные рычаги контроля за выполнением норм и особое внимание уделит мерам ответственности за безопасность перевозок.

"В свою очередь пассажир, выбирая провайдера такси, должен осознанно подходить к этому вопросу. Важно помнить, что, садясь в такси, пассажир доверяет свою жизнь и здоровье водителю. И если у пассажира возникли сомнения в отношении водителя, например, показалось, что он засыпает за рулем, то в обязательном порядке нужно попросить водителя остановить машину и завершить поездку, во избежание ДТП, – предостерегает она. – Нужно не бояться высказывать свое мнение, оставлять претензии или вносить свои предложения по улучшению сервиса такси. Для всех добросовестных перевозчиков очень важно знать свои слабые и проблемные места, иметь полную информацию о поездке от пассажиров. Люди должны понимать, что если водитель нарушил ПДД сегодня, завтра может стать виновником серьезной аварии. Возможно, информация о нарушении водителем норм перевозок, полученная от пассажира сегодня, завтра спасет кому-то жизнь". 

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