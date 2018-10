В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы

8 ноября в ресторане Siberia Moscow состоится благотворительный концерт Bocelli Group в поддержку восходящих звезд российской оперы. Мероприятие соберет звезд шоу-бизнеса, представителей арт-сообщества, бизнеса и множество гостей, которые смогут насладиться мировыми шедеврами классической музыки.



В этот вечер состоится концерт молодых оперных исполнителей, которые неоднократно становились лауреатами международных конкурсов. Будут исполнены композиции, известные всем поклонникам классической и эстрадной музыки: "Vivo Per Lei", "Phantom Of The Opera", "Besame Mucho", "Grazie Amore Mio" ("Love Story") и другие признанные шедевры.



"Благотворительный концерт призван поддержать молодых оперных исполнителей, тех, кто в ближайшем будущем сможет порадовать международную общественность своими вокальными талантами", – рассказал основатель компании GetTransfer Александр Першиков, выступившей генеральным спонсором мероприятия.

В рамках мероприятия также пройдет презентация "Книга о России – Icons of Russia", в ходе которой гости отправятся в увлекательное путешествие во времени и познакомятся с историей, символами и неизвестными захватывающими фактами о России.