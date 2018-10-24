В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы

8 ноября в ресторане Siberia Moscow состоится благотворительный концерт Bocelli Group в поддержку восходящих звезд российской оперы. Мероприятие соберет звезд шоу-бизнеса, представителей арт-сообщества, бизнеса и множество гостей, которые смогут насладиться мировыми шедеврами классической музыки.



прочитано 138 раз