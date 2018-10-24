В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы
В этот вечер состоится концерт молодых оперных
исполнителей, которые неоднократно становились лауреатами международных
конкурсов. Будут исполнены композиции, известные всем поклонникам классической
и эстрадной музыки: "Vivo Per Lei", "Phantom Of The Opera", "Besame Mucho",
"Grazie Amore Mio" ("Love Story") и другие признанные шедевры.
"Благотворительный концерт призван поддержать молодых оперных исполнителей, тех, кто в ближайшем будущем сможет порадовать международную общественность своими вокальными талантами", – рассказал основатель компании GetTransfer Александр Першиков, выступившей генеральным спонсором мероприятия.
В рамках мероприятия также пройдет презентация "Книга о России – Icons of Russia", в ходе которой гости отправятся в увлекательное путешествие во времени и познакомятся с историей, символами и неизвестными захватывающими фактами о России.
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