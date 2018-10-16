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Пресс-релизы

В Москве пройдет первый стильный фестиваль для взрослых

Большой городской фестиваль образа жизни, творчества, досуга, здоровья и образования Young Old пройдет в Москве 3 и 4 ноября 2018 года. Термин Young Old – "молодые старшие" – уже давно появился в Европе, в России же это понятие относительно новое, но стремительно набирающее популярность. Young Old – это не столько про конкретный возраст, сколько про мировоззрение: они имеют активную жизненную позицию, обладают осознанностью и внутренней свободой выбора. Это поколение людей 50–65 лет и старше, которые не готовы мириться с навязанными ролями и хотят делать свой выбор; они ищут для себя новые смыслы и позиции: в обществе, на работе, в семье. 
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Впервые в самом сердце столицы в модном пространстве DI Telegraph фестиваль Young Old соберет активных и прогрессивных людей среднего и старшего возраста, а также их семьи – тех, кто хочет быть в курсе последних трендов, открыт новому и интересному.

Фестиваль Young Old – это современная культурная и образовательная площадка, которая дает возможность лучше себя понять, получить стимул к новым шагам в жизни и найти единомышленников.

Миссия фестиваля — формирование в обществе осознанности и свободы от навязанных ограничений и стереотипов. Фестиваль создает безопасное пространство, в котором можно обсудить вызовы возраста и сложные проблемы без оглядки на окружающих. Все активности и эксперты Young Old говорят с посетителями на языке современной культуры, технологий и искусства, не делая никаких скидок. При этом фестиваль дает широкий спектр стратегий успеха в старшем возрасте, которые позволят каждому посетителю сделать свою жизнь более счастливой, почувствовать свою силу и свободу выбора.

"Все больше людей, входя в “старший” возраст, не хотят менять привычный образ жизни и, переступив пятидесятилетний порог, продолжают искать себя в работе и творчестве, получать образование и выходить в свет, они следят за развитием современных технологий, открывают для себя новые направления в искусстве и спортивные увлечения, пробуют себя в новых профессиях. Потому именно сейчас мы хотим дать для поколения “новых старших” возможность для разговора о смысле жизни, пространство для самоопределения и инструменты для воплощения собственной стратегии успеха в старшем возрасте", — рассказали создатели фестиваля Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева.

На фестивале Young Old гости смогут попробовать себя в совершенно новых ролях: видеоблогеров, предпринимателей, волонтеров, критиков современного искусства, идеальных бабушек и дедушек, дизайнеров, менторов и даже программистов (ну вдруг понравится!). Форматы фестиваля сочетают в себе как экспертные выступления в диалоге с публикой, так и практические мастер-классы, игры и даже брейнстормы. "Мы называем Young Old фестивалем для “новых старших”. Для нас эта формулировка означает, во-первых, новое поколение людей, которые выходят на пенсию, уже держа смартфоны в руках, а во-вторых, новый взгляд на возраст, новое понимание собственных возможностей и жизненных стратегий, отличающееся от распространенных представлений прошлых поколений. Осознанный выбор – один из основных инструментов счастливой жизни в любом возрасте. Ощущение собственного потенциала и собственных возможностей — это универсальная формула Young Old", – поделились организаторы.

В рамках большой культурной программы посетителей фестиваля ждет много творческих открытий: современный танец, иллюстрация, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн, вокальные игры и экскурсы в модную индустрию. Яркие выступления лидеров мнений, экспертов, успешных людей старшего возраста вдохновят на новые открытия и решительные шаги к успеху. В то же время откровенный и корректный разговор о семье, отношениях, преодолении конфликтов и внуках позволит иначе посмотреть на свою роль и поделиться собственными чувствами и опытом.

Не обойдется и без разговора о здоровье: гости и спикеры обсудят, как сохранить отличную физическую форму, выстроить партнерские отношения с врачом, откуда получать достоверную информацию о современной медицине.

Также на фестивале будет работать небольшой маркет книг, украшений, сувениров. В фуд-зоне можно будет перекусить и обсудить услышанное с новыми знакомыми.

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