В Москве пройдет первый стильный фестиваль для взрослых

Большой городской фестиваль образа жизни, творчества, досуга, здоровья и образования Young Old пройдет в Москве 3 и 4 ноября 2018 года. Термин Young Old – "молодые старшие" – уже давно появился в Европе, в России же это понятие относительно новое, но стремительно набирающее популярность. Young Old – это не столько про конкретный возраст, сколько про мировоззрение: они имеют активную жизненную позицию, обладают осознанностью и внутренней свободой выбора. Это поколение людей 50–65 лет и старше, которые не готовы мириться с навязанными ролями и хотят делать свой выбор; они ищут для себя новые смыслы и позиции: в обществе, на работе, в семье.