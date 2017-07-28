Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве

Обвинения Гульнары Каримовой Свадьба внука Пугачевой Интервью Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Наталья Фриске сообщила о раке
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Пятница 28 июля
Лента новостей
17:29
Лобода влюбилась в немецкого рокера
17:21
В Москве из пруда вытащили двух тонущих девочек
17:00
Госдума активизировала работу в соцсетях
16:57
Путин взялся за лихачей на дорогах
16:56
В Москве массово вымирает рыба
16:35
Раскрыты секреты торта на свадьбе внука Пугачевой
16:33
Москва сделала Трампу последнее предупреждение
16:33
Групповой секс обернулся трагедией для двух немок
16:16
В московском кинотеатре "35 мм" произошел пожар
16:12
Шикарная жизнь Кожевниковой
16:07
Журналистка уронила тетрадь на голову сенатора
15:59
Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
15:49
Почему современные женщины не торопятся замуж
15:47
MINI Cooper Countryman: стильный MINIмализм
15:45
В Крыму возобновлена подача электричества
15:37
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую
15:26
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
15:24
В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут
15:20
Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
15:11
МИД России вызвал посла США Теффта
15:08
Поклонники набросились на голую грудь Седоковой
14:48
В Москве сдан первый из шести проблемных домов "СУ-155"
14:48
По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)
14:47
Энергомост в Крым полностью обесточен
14:32
Между алкоголем и диабетом обнаружена странная связь
14:31
Россия жестко ответила на хамство США
14:25
На Урале подросток разбился на угнанной машине
14:25
Королеву прокатил эффектный блондин
14:21
Тайный брак Голубкиной и Ливанова
14:17
ЕС объявляет торговую войну США
14:15
Коллекторы нашли новый способ выбивания долгов
13:59
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла
13:47
Годовалый ребенок проглотил батарейку и обжег пищевод
13:45
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
13:42
Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы
13:41
Что подарили Преснякову на свадьбу
13:39
Росатом поставит за рубеж компактные медицинские реакторы
13:34
Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России
13:16
Москву накрыл опасный циклон
13:15
Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова
13:13
Где дешево отдохнуть летом
12:55
На школьницу за день напали два насильника
12:55
"Деловые Линии" вводят рейтинг водителей
12:50
В Коми на уборку опасных растений бросили детдомовцев
12:46
Какое мороженое любит президент
12:42
На севере Москвы обустроят роскошный пляж
12:29
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
12:23
Посольство США лишается имущества в России
12:21
Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
12:04
Почему боятся Гульнары Каримовой
12:01
Соратники Трампа опозорились из-за матерного скандала
12:00
В полиции опровергли данные о найденном у участка теле школьника
11:57
Джоли бросила Питта ради женатого любовника
11:51
Под Вологдой ребенок пропал во время пикника
11:44
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
11:42
Курс доллара показал рост на открытии торгов
11:32
В День знаний в школах хотят провести "Урок России"
11:26
Житель Подмосковья обезглавил собутыльника кухонным ножом
11:24
Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
11:13
Как уберечься от гепатита
11:10
Юлия Началова оскандалилась в Италии
11:07
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали десятки людей (видео)
10:47
Центробанк лишил лицензии банк "Югра"
10:43
В Москве объявлено экстренное предупреждение
10:38
Подельники сдали дочь Каримова
10:29
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
10:27
Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
10:23
Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
10:18
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
10:15
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
10:06
Главные события Москвы с 28 июля по 3 августа
09:56
Гульнаре Каримовой дали пять лет
09:45
Совет на выходные
09:43
Древние артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
09:39
На чем погорел схваченный в Греции по запросу США россиянин
09:28
У отдела полиции на севере Москвы нашли тело школьника
09:21
Солист "Руки вверх" обвенчался с многодетной матерью
09:15
Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по нескольким статьям УК
09:04
Россия пересчитала оставшихся гражданских пилотов
09:02
Молодая коллега родила после слухов о романе с Якубовичем
08:58
Автобус с туристами из России сгорел в Болгарии
08:53
В Таиланде туристка умерла во время фотосессии
08:47
Голого пьяного иностранца вытащили из Москвы-реки
08:30
Онкобольная певица переживает нестерпимые боли
08:27
Сенат припер Трампа к стене санкциями против Москвы
08:21
Больных раком разрешат лечить лекарством от угрей
08:03
Умер первый в России доктор политических наук
01:16
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
21:56
В Москве поймали телефонного террориста
21:52
На фиолетовой ветке столичного метро случилось ЧП
21:50
Топ-3 любимых иномарок россиян
21:29
Саакашвили объяснил трусливое бегство в США
21:23
Москвичу проломили череп монтировкой
21:12
Чем пахнет Вселенная
20:52
Около кораблей ВМФ в Петербурге засекли неизвестный вертолет
20:49
Шикарная Бузова устроила переполох в Баку
20:35
Жена Преснякова сверкнула нижним бельем на свадьбе
20:31
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
20:14
Профессионалы назвали самое безопасное место в легковушке
20:09
Двукратный чемпион по тяжелой атлетике утонул на Кубани
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Пугачева в белом платье затмила невесту на свадьбе внука
Первые кадры со свадьбы внука Пугачевой
Жена Преснякова попросила у гостей деньги на свадьбу
51-летняя Штурм с волосатыми ногами оскандалилась в Болгарии
Пресс-релизы

Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве

Фото: пресс-служба фестиваля
С 4 по 6 августа в саду "Эрмитаж" уже во второй раз пройдет Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Департамента Культуры города Москвы. Фестиваль планируют посетить более 600 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе 8 губернаторов, 9 глав городов/районов, а также предприниматели и артисты. Также планируется визит Министра торговли Республики Индонезия, который официально откроет фестиваль. Вход на фестиваль свободный.
прочитано 108 раз

Индонезия – страна с потрясающе красивой природой, яркими традициями и разнообразной культурой. Индонезия расположена на более чем 17000 островах и находится на 4-м месте в мире по количеству жителей, представляющих более 700 народностей. Страна привлекает людей со всего мира благодаря своему богатейшему потенциалу в сферах культуры, торговли, инвестиций и туризма, а врожденное дружелюбие и гостеприимство местного населения покоряют сердца с первой встречи.

Эта страна – настоящая экзотика, в чем смогут убедиться посетители сада "Эрмитаж", который на целых три дня превратиться в красочную Индонезию с ее удивительной культурой и традициями. Здесь можно будет посмотреть представления кукольного театра теней и выступления более 100 артистов и музыкантов из различных уголков Индонезии, заняться сёрфингом и освоить азы дайвинга, посетить маркет с аутентичными товарами, продуктами и сувенирами, которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, попробовать национальную кухню Индонезии, научиться делать батик и рисовать мандалы, и даже принять участие в романтической свадебной церемонии. 

Фото: пресс-служба фестиваля

У гостей фестиваля будет возможность сделать настоящий индонезийский массаж, освоить разные виды йоги, побывать в зоне предсказаний, научиться индонезийским фольклорным танцам на мастер-классах, посетить школу индонезийского языка и лекторий с необычными спикерами, и многое другое!

На Главной сцене все три дня будет идти программа, в которой примут участие лучшие артисты из различных регионов Индонезии. Они покажут традиционные индонезийские танцы и музыкальные выступления, красочные представления и шоу в потрясающих воображение ярких костюмах ручной работы.

Официальное открытие фестиваля состоится 4 августа в 15:00. Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь г-н Вахид Суприяди вместе с Министром торговли Республики Индонезия Энгартиасто Лукита дадут официальный старт мероприятию.

В рамках Фестиваля в Москву приедет знаменитый кукольный театр теней Ваянг Кулит (Wayang Kulit)под руководством известного даланга (кукловода), профессора Эдди Пурсубарьянто из Университета Гаджа Мада, Джокьякарта. Это не просто театр, а целое искусство, которое развивается и не теряет популярности на протяжении веков. Куклы для представления – герои знаменитого эпоса Махабхараты – традиционно изготавливаются из буйволовой кожи и в процессе представления подсвечиваются специальной лампой. Зрители видят необычную игру теней на белом экране. Отдельно стоит упомянуть о музыкальном сопровождении этих представлений – специальной музыке в исполнении яванского оркестра гамелан.

Узнать больше о стране 17000 островов будет можно во время квеста Indonesia: Enjoy Its Diversity / "Индонезия: насладись ее разнообразием". Тем, кто пройдет квест целиком, ждут ценные призы – сувениры из Индонезии, международный роуминг от "Билайн", подарки от партнеров фестиваля и путешествие в Индонезию. 

Фото: пресс-служба фестиваля

Индонезийские традиционные наряды всегда привлекают внимание туристов. Поэтому нет сомнений, что модные показы дизайнеров из Индонезии и коллекции одежды из батика никого не оставят равнодушными.

В Кулинарной зоне можно будет отведать самые вкусные индонезийские блюда – жареную лапшу "бакми горенг", жареный рис "наси горенг", пироги "мартабак" с овощами и мясом, знаменитые шашлычки "сатэ", а также экзотические фрукты, настоящий индонезийский кофе и многое другое. В том, что кухня будет аутентичной, сомневаться не приходится – помимо традиционных ресторанов индонезийской кухни, готовить для гостей фестиваля будут участницы индонезийской женской ассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые живут и работают в Москве. Здесь же можно будет научиться готовить самые популярные национальные блюда под руководством индонезийских и российских шеф-поваров и продегустировать их.

Из любой страны туристы всегда везут сувениры и предметы декора, которые потом будут украшать дом и дарить теплые воспоминания. Но в эти три традиционные товары из Индонезии сами прилетят в Россию. Деревянные статуэтки, ремесленные товары, одежду из батика, наручные часы из дерева, сумки из кожи, ткани ручной работы, женские аксессуары и украшения, множество видов кофе, а также разнообразные индонезийские продукты питания и многое другое специально привезут из Индонезии в сад "Эрмитаж" на Традиционный Маркет. Купить их можно будет по специальным ценам.

На первом Фестивале Индонезии настоящий фурор произвел 15-ти метровый бассейн, где все желающие могли заняться Сёрфингом под руководством опытных инструкторов. Особенно счастливы были дети, но и взрослые от них не отставали, пытаясь удержаться на скользкой доске. Поэтому организаторы решили, что и на втором фестивале бассейну быть!

Более того, в этом году к нему присоединится глубокий бассейн для Дайвинга, где можно будет научиться погружаться с самым настоящим аквалангом и узнать о самых красивых местах для дайвинга в Индонезии.

Фото: пресс-служба фестиваля

В одной из беседок расположится самая романтичная зона фестиваля, где влюбленные пары смогут принять участие в символической Свадебной церемонии по всем правилам индонезийской культуры: в аутентичных нарядах (будет представлено четыре свадебных наряда из разных регионов Индонезии), выполнив традиционные ритуалы. Участники церемонии смогут сфотографироваться в образе индонезийских жениха и невесты на фоне колоритных декораций, а потом удивить знакомых, выложив фотографии в социальных сетях. Каждая пара получит памятный свадебный сертификат.

На площадке Изящных искусств Индонезии можно будет освоить особую живописную манеру, характерную для культурной столицы острова Бали – всемирно признанного центра искусств, поселка Убуд. А также овладеть техникой интуитивного рисования и научиться писать тропические и морские пейзажи, балийские храмы и другие символы Индонезии. Уже несколько столетий Убуд является излюбленным местом встречи, а то и постоянным домом представителей творческого и духовного сообщества со всего мира. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты и в поисках своего предназначения.

Рядом на лужайке будут проходить занятия разными видами Йоги под руководством опытных инструкторов. В зоне Предсказаний можно будет пообщаться с настоящими астрологами, хиромантами, тарологами, научиться играть на поющих чашах и создать мандалу на процветание.

Узнать все о туристическом потенциале и возможностях Индонезии и спланировать путешествие посетители уже традиционно смогут в павильоне Министерства по Туризму Республики Индонезия и посетив фотовыставку.

Первый Фестиваль Индонезии с огромным успехом прошел в саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 года. Его посетило более 68000 человек.

Более подробная программа на сайте фестиваля.

28 июля 2017, 14:32
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 июля 2017
просмотры: 123

Юбилейный концерт Иосифа Кобзона состоится в Москве

В этот вечер народного артиста СССР придет поздравить весь цвет российской эстрады

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 июля 2017
просмотры: 123

Большой Фестиваль Италии впервые прошел в Москве

Мероприятие посетило свыше 75000 гостей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 июля 2017
просмотры: 123

В Москве болиды разогнали до 285 км/ч

Концерн "Шелл" и BMW Motorsport продемонстрировали высокие результаты на российском этапе DTM

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 июля 2017
просмотры: 123

В московском ресторане пройдет кастинг для работы в Голливуде

В кинопробах могут принять участие все желающие

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 июля 2017
просмотры: 123

Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге

Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге 14–15 сентября. Регистрация на форум открыта до 5 сентября.

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июля 2017
просмотры: 123

Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве

Посетители фестиваля окунутся в атмосферу одной из самых ярких стран мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 июля 2017
просмотры: 123

Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей

Дизайнер считает его самым красивым платьем, которое он создал за всю свою карьеру

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 июля 2017
просмотры: 123

Мособлгаз упростил жизнь клиентам

Заявку на техобслуживание газового оборудования теперь можно подать онлайн

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 июля 2017
просмотры: 123

В Москве играют сильнейшие пляжники планеты

Будут разыграны полуфиналы командного чемпионата мира по пляжному теннису

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 июля 2017
просмотры: 123

В Сколково пройдет фестиваль науки и музыки

Мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках инновационного центра 26 августа

567

загрузить ещё

Политика

Самолет с Рогозиным развернули по пути в Кишинев
Унижение Саакашвили вышло боком Порошенко
Россия жестко ответила на хамство США
Почему Киев бьется в истерике из-за итальянского посла

Шоу-бизнес

Лобода влюбилась в немецкого рокера
Пугачева выступила с проникновенной речью на свадьбе внука
Дочь ответила на истерику Кафельникова из-за наркотиков
Пьер Нарцисс помыл изнасилованную радиоведущую

Проишествия

Чем опасна сбитая у Мекки баллистическая ракета
На школьницу за день напали два насильника
Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты
Сломанный аттракцион убил человека (видео)

Lifestyle

Трагическая судьба главной соперницы Анастасии Вертинской
Пять самых отталкивающих сцен "Игры престолов"
Главные кинопремьеры недели
В США снимут сериал о чернобыльской катастрофе
Шоу-бизнес

Орбакайте публично заставила замолчать Преснякова

Певица воссоединилась с бывшим супругом
Общество

По центру Москвы гуляют голые девушки (видео)

В парке Горького аншлаг
Регионы

В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут

Полуостров обесточен
Политика

Москва сделала Трампу последнее предупреждение

Россия больше не намерена терпеть хамское поведение США

Гороскоп

Совет на выходные
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
"Иванушек International" преследует злой рок
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде
Российская модель посмеялась над Люком Бессоном
Собчак обставила Баскова и Гагарину
Роскошная свадьба внука Аллы Пугачевой

Спорт

Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Регионы

Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
Воспитателя лагеря в Подмосковье обвинили в растлении детей
Нападение психа на женщину-полицейского потрясло Россию
Карликовый Граф Орлов изнасиловал даму в Сланцах
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru