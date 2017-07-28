Второй Фестиваль Индонезии пройдет в Москве

С 4 по 6 августа в саду "Эрмитаж" уже во второй раз пройдет Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Департамента Культуры города Москвы. Фестиваль планируют посетить более 600 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе 8 губернаторов, 9 глав городов/районов, а также предприниматели и артисты. Также планируется визит Министра торговли Республики Индонезия, который официально откроет фестиваль. Вход на фестиваль свободный.

Индонезия – страна с потрясающе красивой природой, яркими традициями и разнообразной культурой. Индонезия расположена на более чем 17000 островах и находится на 4-м месте в мире по количеству жителей, представляющих более 700 народностей. Страна привлекает людей со всего мира благодаря своему богатейшему потенциалу в сферах культуры, торговли, инвестиций и туризма, а врожденное дружелюбие и гостеприимство местного населения покоряют сердца с первой встречи.

Эта страна – настоящая экзотика, в чем смогут убедиться посетители сада "Эрмитаж", который на целых три дня превратиться в красочную Индонезию с ее удивительной культурой и традициями. Здесь можно будет посмотреть представления кукольного театра теней и выступления более 100 артистов и музыкантов из различных уголков Индонезии, заняться сёрфингом и освоить азы дайвинга, посетить маркет с аутентичными товарами, продуктами и сувенирами, которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, попробовать национальную кухню Индонезии, научиться делать батик и рисовать мандалы, и даже принять участие в романтической свадебной церемонии.

У гостей фестиваля будет возможность сделать настоящий индонезийский массаж, освоить разные виды йоги, побывать в зоне предсказаний, научиться индонезийским фольклорным танцам на мастер-классах, посетить школу индонезийского языка и лекторий с необычными спикерами, и многое другое!

На Главной сцене все три дня будет идти программа, в которой примут участие лучшие артисты из различных регионов Индонезии. Они покажут традиционные индонезийские танцы и музыкальные выступления, красочные представления и шоу в потрясающих воображение ярких костюмах ручной работы.

Официальное открытие фестиваля состоится 4 августа в 15:00. Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь г-н Вахид Суприяди вместе с Министром торговли Республики Индонезия Энгартиасто Лукита дадут официальный старт мероприятию.

В рамках Фестиваля в Москву приедет знаменитый кукольный театр теней Ваянг Кулит (Wayang Kulit)под руководством известного даланга (кукловода), профессора Эдди Пурсубарьянто из Университета Гаджа Мада, Джокьякарта. Это не просто театр, а целое искусство, которое развивается и не теряет популярности на протяжении веков. Куклы для представления – герои знаменитого эпоса Махабхараты – традиционно изготавливаются из буйволовой кожи и в процессе представления подсвечиваются специальной лампой. Зрители видят необычную игру теней на белом экране. Отдельно стоит упомянуть о музыкальном сопровождении этих представлений – специальной музыке в исполнении яванского оркестра гамелан.

Узнать больше о стране 17000 островов будет можно во время квеста Indonesia: Enjoy Its Diversity / "Индонезия: насладись ее разнообразием". Тем, кто пройдет квест целиком, ждут ценные призы – сувениры из Индонезии, международный роуминг от "Билайн", подарки от партнеров фестиваля и путешествие в Индонезию.





Индонезийские традиционные наряды всегда привлекают внимание туристов. Поэтому нет сомнений, что модные показы дизайнеров из Индонезии и коллекции одежды из батика никого не оставят равнодушными.

В Кулинарной зоне можно будет отведать самые вкусные индонезийские блюда – жареную лапшу "бакми горенг", жареный рис "наси горенг", пироги "мартабак" с овощами и мясом, знаменитые шашлычки "сатэ", а также экзотические фрукты, настоящий индонезийский кофе и многое другое. В том, что кухня будет аутентичной, сомневаться не приходится – помимо традиционных ресторанов индонезийской кухни, готовить для гостей фестиваля будут участницы индонезийской женской ассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые живут и работают в Москве. Здесь же можно будет научиться готовить самые популярные национальные блюда под руководством индонезийских и российских шеф-поваров и продегустировать их.

Из любой страны туристы всегда везут сувениры и предметы декора, которые потом будут украшать дом и дарить теплые воспоминания. Но в эти три традиционные товары из Индонезии сами прилетят в Россию. Деревянные статуэтки, ремесленные товары, одежду из батика, наручные часы из дерева, сумки из кожи, ткани ручной работы, женские аксессуары и украшения, множество видов кофе, а также разнообразные индонезийские продукты питания и многое другое специально привезут из Индонезии в сад "Эрмитаж" на Традиционный Маркет. Купить их можно будет по специальным ценам.

На первом Фестивале Индонезии настоящий фурор произвел 15-ти метровый бассейн, где все желающие могли заняться Сёрфингом под руководством опытных инструкторов. Особенно счастливы были дети, но и взрослые от них не отставали, пытаясь удержаться на скользкой доске. Поэтому организаторы решили, что и на втором фестивале бассейну быть!

Более того, в этом году к нему присоединится глубокий бассейн для Дайвинга, где можно будет научиться погружаться с самым настоящим аквалангом и узнать о самых красивых местах для дайвинга в Индонезии.

В одной из беседок расположится самая романтичная зона фестиваля, где влюбленные пары смогут принять участие в символической Свадебной церемонии по всем правилам индонезийской культуры: в аутентичных нарядах (будет представлено четыре свадебных наряда из разных регионов Индонезии), выполнив традиционные ритуалы. Участники церемонии смогут сфотографироваться в образе индонезийских жениха и невесты на фоне колоритных декораций, а потом удивить знакомых, выложив фотографии в социальных сетях. Каждая пара получит памятный свадебный сертификат.

На площадке Изящных искусств Индонезии можно будет освоить особую живописную манеру, характерную для культурной столицы острова Бали – всемирно признанного центра искусств, поселка Убуд. А также овладеть техникой интуитивного рисования и научиться писать тропические и морские пейзажи, балийские храмы и другие символы Индонезии. Уже несколько столетий Убуд является излюбленным местом встречи, а то и постоянным домом представителей творческого и духовного сообщества со всего мира. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты и в поисках своего предназначения.

Рядом на лужайке будут проходить занятия разными видами Йоги под руководством опытных инструкторов. В зоне Предсказаний можно будет пообщаться с настоящими астрологами, хиромантами, тарологами, научиться играть на поющих чашах и создать мандалу на процветание.

Узнать все о туристическом потенциале и возможностях Индонезии и спланировать путешествие посетители уже традиционно смогут в павильоне Министерства по Туризму Республики Индонезия и посетив фотовыставку.

Первый Фестиваль Индонезии с огромным успехом прошел в саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 года. Его посетило более 68000 человек.

Более подробная программа на сайте фестиваля.