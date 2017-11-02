Ночь моды прошла в Театре на Юго-Западе

Уникальное и очень атмосферное событие случилось в ночь Хэллоуина в московском Театре на Юго-Западе. Впервые два прекрасно дополняющих друг друга, но редко вступающих в диалог вида искусства – театр и мода – встретились на одной сцене в рамках закрытого мероприятия "Мода и театр – единое пространство". В едином перфомансе сплелись таланты авангардных современных дизайнеров и удивительных актеров знаменитого авторского театра.

Ночное чудо от Театра на Юго-Западе собрало немало медийных персон из мира театра и кино, представителей шоу-бизнеса, политиков и музыкантов. Именитыми гостями вечеринки стали певцы и актеры – Виктория Пьер-Мари, Юлия Беретта, Наталья Гулькина, Дмитрий Нестеров, Феликс Церикати, Светлана Светикова, Александра Савельева, Александр Кузнецов, Евгений Герчаков, Киррилл Сафонов, Ярослав Жалнин, Виктор Овсянников, Алексей Куличков. Телеведущие и журналисты Лариса Вербицкая, Александр Хинштейн, Сергей Соседов, солист Большого театра Гедиминас Таранда, Саша Данко и многие другие тоже решили провести самый загадочный вечер года в легендарном театре Москвы.

На входе звездную публику встречала артистка Performance show проекта "LUMidea" – порхающая фея, похожая на изящную фарфоровую статуэтку из антикварного магазина.

Театр утонул в таинственном дыму и дурманящих ароматах. Все, как и полагается в страшной ночи последних октябрьских суток – жутковатые улыбки тыкв в "тьме египетской" узких коридоров, липкие паутинки, выныривающие из за углов шарики – страшилки изрядно порадовали гостей закрытой вечеринки.

Для совместного шоу театр отобрал четыре спектакля по произведениям четырех авторов, прославляющих мистику и волшебство. В мире искусства эти творения наделали немало шума своими необычными выходками, и потому для фэшн-ночи подошли в самый раз.

"Мастер и Маргарита", "Дракула", "Игроки" и "Портрет Дориана Грея" – жемчужины репертуара Театра на Юго-Западе. Актеры театра, давно и успешно играющие в этих спектаклях, впервые стали звездами подиума, демонстрируя одежду модных дизайнеров. Все луки от популярных кутюрье были бережно и органично вплетены в знаменитые сцены из этих чудесных, исполненных тайны постановок.

"Мастера и Маргариту" сопровождали показы одежды от мастера – перфекциониста Инги Верди (бренд INGA VERDI), модельера, знающего секреты идеального платья и дизайнера стильных головных уборов Лилии Гуреевой.

Спектакль "Дракула" представил коллекцию от Светланы Глинкиной (бренд Sveta Glinkina и GLINA by Sveta Glinkina), объединяющей в своем творчестве моду и танец.

Новинка "юго-западного" репертуара, спектакль "Игроки" удачно сошелся на сцене с концептуальной классикой Миколы Комендрова (бренд SUBMI16ION).

Яркий и музыкальный "Портрет Дориана Грея" украсили волшебные платья и пальто от молодого модельера Никиты Окишева (бренд NIKITA OKISHEV).

В живом и красочном действе принял участие и знаменитый фехтовальный дуэт "БРЕТЕР".

Образы моделям создавала стилист "Galstyans Lounge" Нэлли Галстян.

Поделиться впечатлениями от блистательного совместного творчества художников сцены и моды, а также сделать замечательные фотографии на фотостойке французского бренда BTA FHOTO, гости смогли на фуршете под музыку от DJ Jack4. Партнеры вечера, компания "Вместе НавсегДа", вручила звездным посетителям подарочные сертификаты на индивидуальное сопровождение тренеров и психологов международного класса.

Дружелюбная и теплая встреча так понравилась зрителям и актерам, что подобные вечеринки решили проводить ежегодно. Расширить тематику мероприятия помогут модные аксессуары и украшения, ведь интерес к событию уже проявили известные ювелирные бренды.