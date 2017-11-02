Московским театралам предложили пройти бесплатный литературный квест
Выход квеста "В городе D" приурочен к премьере 15 ноября 2017 года на новой сцене Театра мюзикла на Пушкинской площади рок-оперы "Преступление и наказание" в постановке Андрея Кончаловского. Чтобы стать участником акции "Пройди квест и попади на мюзикл!", начиная с 1 ноября нужно зарегистрироваться, получить инструкцию на электронную почту, запустить выбранный квест на своем смартфоне и начать выполнять задания. Прогулка рассчитана на два часа, за которые пешеходы узнают много интересного из жизни писателей.
Участники акции, выбравшие другие литературные квесты ("Пушкин в Москве", "К нам едет Гоголь", "С котами нельзя" или "Версты улиц взмахами шагов") от компании "Ходилки Бродилки", гарантированно получат билет на любой спектакль Московского театра мюзикла.
Акция "Пройди квест и попади на мюзикл!" продлится до конца 2017 года.
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