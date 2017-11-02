В Москве пройдет XX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней"

20-я юбилейная выставка-продажа "Бижутерия от винтажа до наших дней" пройдет 24-26 ноября и традиционно соберет всех поклонников винтажных и современных авторских украшений. В этот раз к преобладающему "женскому" ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная "мужская" коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет увидеть и купить сверх актуальные шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас – модники обоих полов, Шон Коннери и Шэрон Стоун), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни. Это настоящий must have для всех, кто следит за собственным стилем, ведь деление на "мужские" и "женские" украшения в наше время очень условно. А вот интерес к лаконичным и брутальным произведениям ювелирного искусства – подлинный, и девушки уже спешат отобрать у сильной половины человечества всю традиционную атрибутику, как в свое время произошло с мужскими наручными часами.

Настоящим it-girl и светским дамам не надо ничего объяснять, но вот несколько советов для мужественных читателей. Не пренебрегайте аксессуарами, они делают вас заметнее и сильнее. Чтобы почувствовать собственную исключительность, достаточно надеть рубашку с запонками – для начала с самыми простыми. Позднее вы войдете во вкус, и в вашей коллекции появятся запонки-часы, запонки от модных домов, запонки для гравировки, запонки-USB (а это уже не только модно, но и функционально). Носите браслеты – мода последних лет предлагает накручивать на запястье украшения из металла, кожи, бусин, в любом стиле и вместе с часами, правил больше нет, единственная пока еще не отжившая рекомендация – не сочетать белый и желтый металл в одном костюме. Следующая ступень современного дендизма – это уже строгие мужские броши, так эффектно украшавшие когда-то костюмы и сюртуки.

"Бижутерия от винтажа до наших дней" – это не только украшения для выхода в свет. Это и повседневные, любимые аксессуары, ставшие почти амулетами. Атрибутика разных субкультур – от байкерских перстней и нашивок до хипстерских украшений для бороды и усов – также будет представлена на выставке. Владельцы коллекций и продавцы с удовольствием расскажут вам о всех тайных символах и аббревиатурах, о мальтийском кресте, о том, что череп на браслете или чокере – это древний оберег и одновременно фирменный знак бренда Alexander McQeen... И, конечно, о том, что все мужские украшения в принципе украшениями не являются – изначально это были очень полезные вещи: перстень работал печатью, кольцо защищало палец лучника, а браслет с шипами служил дополнительным оружием.

Все это и многое другое на Тишинке 24-26 ноября от более чем 150 участников. Для гостей выставки "Бижутерия от винтажа до наших дней" ежедневно будет проводиться лотерея украшений.

Вход по специальным приглашениям, или по билетам. Стоимость билета на VIP-открытие: 1000 руб.

В дни работы выставки стоимость билета: 200 руб. Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.