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В Москве пройдет концерт для влюбленных

Фото: пресс-служба
День всех влюбленных широко отмечается 14 февраля не только в западных странах, его успели полюбить и в России. И это совсем не удивительно, ведь у нас появился еще один повод проявить внимание к тем, кого мы любим.
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Лучшим подарком в этот день станет концерт "Romantic Collection", который состоится 14 февраля в Большом зале Культурного центра "Москвич".

В исполнении коллектива "Atava Band" под руководством талантливого саксофониста, перкусиониста, композитора и аранжировщика Антона Боева прозвучат мировые лирические хиты Джоржа Майкла, Стинга, Крис Де Бурга, Кени Джи, Астора Пьяццоллы, Раймонда Паулса и многих других композиторов. Вы услышите самые романтические песни, под которые делались тысячи признаний в любви, сотни тысяч предложений руки и сердца. И, конечно же, такой вечер не сможет обойтись без композиций, ставших гимном любви: "Bessa me mucho", "Feelings" и "You are so beautiful"…

В концерте примут участие специальные гости – лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов: Андрей Солод, Анжелика Фролова,

Фото: пресс-служба

Татьяна Михина, Марио Али Дюранд Сутуев. Голоса, покорившие публику многих стран, не оставят равнодушными ни одного зрителя. Каждый участник нашего романтического концерта – уникальный музыкант, о котором нужно рассказать отдельно.

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