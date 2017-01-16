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Гостиничная сеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу
Cеть Hilton анонсировала зимнюю распродажу, которая позволит путешественникам значительно сэкономить. Например, стоимость проживания в Hilton Garden Inn Dublin Custom House (Дублин) теперь составляет от 5 859 рублей в сутки, что экономит до 25% при бронировании напрямую на сайте гостиницы. Ночь в Hampton by Hilton Warsaw City Centre (Варшава) обойдется на 20% дешевле – всего 2 821 рублей в сутки. А сутки в номере гостинице Hampton by Hilton Amsterdam Centre East (Амстердам) составит всего 4 051 рублей (-15% от первоначальной стоимости).
Распродажа продолжится до 31 января 2017 года. Забронировать можно любые выходные дни до 31 декабря 2017 года. В акции участвуют гостиницы в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а экономия составляет до 30%. Чтобы получить максимально возможную скидку, лучше бронировать напрямую на сайтах отелей сети Hilton. Скидки до 30% от самых низких цен в участвующих в программе гостиницах предоставляются членам программы Hilton HHonors.
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