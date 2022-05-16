В Забайкалье три рыбака провалились под лед на озере

В Забайкалье трое мужчин провалились под на озере Иван. Уточняется, что один из них рыбаков утонул.
По данным телеканала "360", днем на улице потеплело и лед начал подтаивать. Чтобы извлечь тело утонувшего мужчины, на место прибыли спасатели.
В Забайкалье трое мужчин провалились под на озере Иван. Уточняется, что один из них рыбаков утонул.
По данным телеканала "360", днем на улице потеплело и лед начал подтаивать. Чтобы извлечь тело утонувшего мужчины, на место прибыли спасатели.
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